Economista

El(la) próximo(a) presidente(a) del Perú no será elegido(a) por haber tenido el mejor programa de gobierno, ni el mejor equipo técnico para llevar a cabo dicho plan. Tampoco por el (la) que desarrolló la mejor campaña política. Será elegido por aquel que proclame como ganador el JNE en una estrechísima y muy disputada final. Esperándose que al momento de decidir prime el fondo sobre la forma; o como dice el TC, priorizando el derecho sustantivo antes que el plazo.

Es evidente que el mejor antídoto cuando hay sospechas de irregularidades es la transparencia, algo que definitivamente le ha faltado al JNE. Es así que el 11.06.21 el pleno del JNE, por unanimidad, decidió ampliar “de manera excepcionalísima” el plazo para presentar solicitudes de nulidad. Pues rechazar solicitudes por solo estar fuera del plazo “podría acarrear convalidar supuestos de nulidad que pudieran acaecer”. Pero pocas horas después el pleno del JNE decidió revisar la decisión original, y la dejaron sin efecto, por mayoría. ¿Qué pasó con los argumentos que se esgrimieron inicialmente? ¿Qué hizo que el JNE cambiara de opinión?

De otro lado, FP viene reclamando, sin éxito, que se entregue la lista de votantes. Por lo que se va a presentar un recurso de habeas data para lograr la transparencia del contenido de las 84,000 actas, pidiendo que Reniec valide cada una de esas firmas. Y la Defensoría del Pueblo avala que se entregue el padrón electoral, ya que tiene carácter público.

Finalmente, otro elemento a considerar y que afectaría, en un sentido u otro, en el conteo final de los votos, será el coeficiente de éxito de las solicitudes de nulidad elevadas al JNE

Escenarios

Teniendo en consideración que en el escenario que Keiko Fujimori (KF) llegara al Palacio de Gobierno no habría significativas modificaciones estructurales en la Constitución de 1993, es importante analizar el escenario en el que Pedro Castillo (PC) podría llegar a la presidencia. En este caso, lo primero a definir sería si Vladimir Cerrón participará directamente o no en el Ejecutivo. Esto resulta indispensable porque PC nunca ha deslindado claramente su vinculación con Cerrón, e inclusive los partidarios de este último aseguran que no hay discrepancias importantes entre ambos, y que el moderado Plan Bicentenario no reemplazará al ideario de PL.

Y en este caso nuevamente el futuro del país vuelve a estar en manos de otra institución del sector público: la Corte Suprema, encargada de la muy delicada responsabilidad de definir si Cerrón, con todos sus antecedentes judiciales, puede o no participar en el sector público, probablemente como presidente del Consejo de Ministros, con lo que tendría una voz decisiva en la definición del Gabinete Ministerial. En este sentido, hay que recordar que el congresista Guillermo Bermejo, de la “bancada Cerrón”, ha aclarado que, aunque hay un grupo de invitados, Perú Libre es la agrupación que ha ganado las Elecciones 2021. Por lo que el futuro Gabinete Ministerial debería estar conformado por militantes del partido.

Como se esperaba, PC, luego de las derrotas experimentadas ante KF en Chota y por su vocero económico Juan Pari ante Luis Carranza en el debate técnico, decidió girar hacia un programa más “moderado” que el plan económico de Cerrón. Para tal efecto, incorporó a varios integrantes del equipo de su aliada, Verónika Mendoza. Designando a Pedro Francke como su vocero económico. Para lo cual él y otros colaboradores se han reunido con numerosos empresarios y han otorgado diversas entrevistas orientadas a tratar de calmar las expectativas de los agentes económicos, las que están generando no pocos problemas a PC, como las disparadas que ha tenido el precio del dólar en las últimas semanas, originadas por la incertidumbre en la campaña electoral.

Solo entre abril y mayo US$ 13,000 millones se fueron al exterior o se han pasado a cash. En esencia, la nueva orientación económica se resumiría en: no expropiaciones; no estatizaciones; no controles cambiarios ni de precios; no prohibición generalizada de importaciones sino solo de aquellos que le hacen daño a la economía; mantenimiento de la autonomía del BCR, apoyo a las pequeñas empresas y a la agricultura con un fuerte respaldo financiero y empuje de la inversión pública. Y a mediano plazo, la recuperación de la riqueza minera y que la Sunat se concentre en la evasión de los grandes empresarios para que el derecho a la educación y a la salud sean prioritarios.

Nueva Constitución

Pero lo que no se ha reiterado es que esta alternativa moderada también incluiría un referéndum, una Asamblea Constituyente y una nueva Constitución. Y es este tema el que genera los mayores temores. Todos sabemos que el principal objetivo de la izquierda al demandar una nueva Constitución es cambiar el Régimen Económico de la Constitución (espina dorsal del modelo económico). Y en este régimen apuntan principalmente a eliminar el rol subsidiario del Estado en la actividad empresarial, la independencia del BCR, causales de expropiación, modificación de los contratos-ley, etc.

Si en un gobierno de PC en realidad pretendieran cumplir con lo mencionado líneas arriba, ya no habría razones para cambiar el Régimen Económico. Por lo que, ¿cuáles serían las razones para cambiar la Constitución vigente? Si se refieren a cambios en otros capítulos, que nunca han explicado claramente, solo necesitarían cambios parciales de la Constitución y no todo por lo complicado del proceso para lograr una nueva Constitución. Esto en la hipótesis que se siga la ruta constitucional, pero como PC lo ha mencionado, si el pueblo lo pide, en los primeros 180 días de gobierno constituirían las Asambleas Populares a lo largo de todo el país, tarea que ya se inició. Las que, según PC, serían la base de la futura Asamblea Constituyente, la que en un 60% estaría compuesta por representantes de los maestros, agricultores, transportistas, mineros, etc. Y en un 40% por los profesionales (economistas y abogados) que se requieran para la elaboración de la nueva Constitución. Proceso que sería paralelo a la neutralización de las FFAA y FFPP, en el que, cortesía del gobierno de Sagasti, ya le han facilitado a PC el proceso en el caso de la PNP al promulgar el DS 004-2021, que pretende recortar la carrera al personal de la PNP. Asimismo, ya se inició la recolección de firmas para el referéndum, como ya lo anunciáramos en su momento en nuestras redes sociales.

Cualquiera de los dos candidatos que sea proclamado por el JNE se pasaría a una nueva etapa. En el caso que PC fuera el elegido, entonces democráticamente se tendrá que aceptar su victoria y pasaríamos a una labor de fiscalización, evitando principalmente que el daño estructural proceda, es decir, logrando que no se concrete la propuesta de una nueva Constitución. Y en el caso que sea KF la que resulte elegida, buscar aprobar las diversas reformas estructurales que urgentemente requiere nuestra economía.