Economista

En el contexto de una pandemia que ya cumple un año, con la población irritada por la incertidumbre en que vivimos y exacerbada por las denuncias de diversas irregularidades de las autoridades, los diversos argumentos utilizados por el presidente Sagasti para explicar porque el sector privado no debe adquirir vacunas (por ejemplo “no queremos que se vacunen las personas que tienen plata”) en el imaginario popular profundiza las diferencias entre ricos y pobres, entre el sector público y el privado, entre formales e informales, y pueden incentivar diferencias entre peruanos, en un contexto en el que lo que menos se desea es una chispa que incendie la pradera.

La polarización también se presenta en la política, siendo la principal víctima el centro, avanzando más aquellos candidatos con lenguaje más radical y/o populista. Lo que sin duda se acentuará en lo que resta de la campaña. Sin embargo, según los “expertos”, los candidatos radicales tienen más posibilidades de pasar a segunda vuelta, pero tendrían que modificar su estrategia en esa nueva etapa, ya que de lo que se trataría es de ganarse al electorado de centro.

Estamos prácticamente a cinco semanas de las elecciones generales del 11.04, y recién se está empezando a definir la carrera electoral. Fue la encuesta del IEP de febrero la que trajo algunas novedades: el crecimiento de Lescano quien pasó a ocupar el primer lugar, la caída de Guzmán y la importante subida de López Aliaga.

Por lo que, si Forsyth no se sigue deteriorando a un mayor ritmo, los cinco primeros lugares estarían entre Lescano, Mendoza, López Aliaga, Fujimori y Forsyth. Sin embargo, en cinco semanas todavía puede haber cambios, sobre todo si el porcentaje de indecisos todavía es relevante.

Un tema al que se le está dando poca importancia es al del Congreso, a pesar del relevante papel que ha desempeñado en los últimos cinco años. En este escenario, la lampa de Acción Popular es la que marcha en el primer lugar, pero según el propio Lescano él no ha intervenido en la lista de candidatos. Y todavía está fresco el recuerdo del lamentable papel que desempeñó esta bancada. Por lo que lo más probable es que nos encontremos nuevamente con varias pequeñas bancadas, lo que complicaría los acuerdos a los que se puedan llegar.

El clima de polarización anteriormente descrito también alcanzó a los gremios empresariales. El problema se inició cuando Sagasti invitó a los directivos de la Confiep para tratar de convencer al sector privado de no impulsar la importación de vacunas, olvidando que dicho gremio ya no representa a todo el sector privado, ni mucho menos. Y ni siquiera al mayor número de trabajadores (objeto de la importación de vacunas). Inclusive antes de la citada reunión la Cámara Peruana de la Construcción había renunciado a Confiep. Son cuatro los gremios empresariales fundadores de la Confiep que ya no pertenecen a dicha institución: la Cámara de Comercio de Lima; la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores y Capeco.

Por lo que por lo menos es cuestionable la representatividad de la presidente de la Confiep para hablar en nombre del “sector privado” y anunciar que ya no importarán vacunas. Posteriormente la CCL comunicó que insistiría en la compra de vacunas por parte del sector privado. Finalmente, el presidente del gremio de Salud de la CCL manifestó que “la Confiep puede decir lo que quiera, nosotros vamos a insistir”. Agregando que la Confiep había claudicado y rendido ante tantas dificultades.

En el escenario descrito sería conveniente que el Gobierno no siga con discursos que propician la confrontación en vez de promover la concertación.