Director general de Google Perú

En septiembre del pasado año, el Perú tuvo la oportunidad de mostrar al mundo uno de sus grandes tesoros culturales, a través de la muestra “ Guardianes de los Khipus ”, que todavía puede verse en Google Arts & Culture.

La posibilidad de compartir con el mundo esos fantásticos y misteriosos nudos ancestrales, ahora digitalizados, fue un hito que llenó de orgullo a quienes formamos parte de Google Perú, y que dio apenas un pequeño indicio a nuestra sociedad de todo lo que la tecnología puede hacer por un país y por su riqueza.

Sin embargo, la tecnología va mucho más allá de la posibilidad de recuperar valiosos tesoros culturales. En tiempos de recuperación económica, y frente a la urgente necesidad de volver a impulsar los negocios grandes y pequeños del país, la tecnología tiene, también allí, mucho para dar.

Ayer una opción, hoy una necesidad

En los últimos dos años, el mundo en general y el Perú en particular han cambiado radicalmente. La llegada del coronavirus aceleró la transformación digital y le dio una nueva e inusitada dinámica.

Hoy, 15% de las búsquedas que se realizan diariamente en Google a nivel global son nuevas, es decir que nunca habían sido hechas antes. En semejante escenario, con procesos de búsqueda y de compra cada vez menos previsibles y más personalizados, automatizar los procesos y utilizar soluciones de marketing basadas en aprendizaje automático (machine learning) es fundamental para poder poner a las y los consumidores peruanos en el centro de la escena, y ofrecerles la mejor experiencia posible, con un mensaje personalizado, en el momento y en el lugar en el que cada uno de ellos lo necesita.

Por otra parte, machine learning no solo es importante para hacer más eficientes las inversiones publicitarias y aumentar la rentabilidad final de los negocios. Hace casi una década, un informe de McKinsey[1] ya anunciaba que la automatización podría permitir también, a casi el 50% de quienes trabajan en marketing, liberarse de tareas administrativas para dedicarse a ejecutar estrategias de mayor valor agregado.

Todo esto hace que, hoy, la automatización ya no sea una opción para las empresas, sino una necesidad. En todo el mundo, 8 de cada 10 ejecutivos y ejecutivas consideran que es fundamental para alcanzar sus objetivos de marketing[2]. En el Perú, por su parte, aunque algunas firmas ya adoptaron la inteligencia artificial, queda aún un largo camino por recorrer.

Más que un cambio tecnológico, un cambio cultural

En tiempos de nuevos retos, nuevas demandas y nuevos desafíos para las marcas, la automatización de las campañas publicitarias es una aliada invalorable, que puede proyectarnos al futuro y mejorar nuestra vida en el presente.

No se trata, como solemos pensar, de incorporar un cambio tecnológico. Se trata, en realidad, de impulsar un cambio cultural, que nos permita entender el valor de probar, aprender y mejorar, confiando en las ventajas de la inteligencia artificial. Hoy, a través de modelos predictivos, machine learning ayuda a cientos de organizaciones de América Latina a automatizar procesos y a tomar decisiones informadas, en tiempo real, para hacer crecer sus negocios.

Desde Google, estamos listos para trabajar junto a empresas e instituciones de todo el Perú para llevar a cada una de ellas las ventajas de una tecnología que, así como mostró al mundo los fantásticos Khipus, puede ayudar también a “desanudar” algunos desafíos clave que enfrenta hoy el marketing digital.

¿Está tu negocio aprovechando las virtudes de la automatización? Recuerda que el reto no tiene que ver con el tamaño de tu empresa, sino con tu disposición a actuar aquí y ahora. Si aún no has comenzado, éste es el momento de hacerlo.

[1]1 McKinsey, “Automating Bank Back Office”, por Joao Dias, Debasish Patnaik, Enrico Scopa, y Edwin van Bommel, 2012.

[2] Fuente: El futuro de la analítica, estudio conducido por Forrester Consulting para Google, julio de 2020.