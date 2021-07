Nadie me supera en escepticismo cuando se trata de políticos que consideran que las rebajas de impuestos a los ricos son la respuesta a cualquier problema. De hecho, la aseveración de que esos recortes hacen magia es un caso básico de idea zombi —que es mantenida viva, a pesar de la abrumadora evidencia en contra, porque su sobrevivencia sirve a los intereses de donantes adinerados—.

Pero hasta yo me sorprendí cuando los congresistas republicanos que negocian un posible proyecto de ley sobre infraestructura descartaron que parte de su financiación provenga de proporcionar mayores recursos al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que combata la evasión.

Es un asunto muy delicado: el Departamento del Tesoro cree que existe una “brecha de recaudación” —impuestos adeudados pero no pagados— de más de US$ 500,000 millones anuales; algunas estimaciones sitúan el monto mucho más arriba.

El Gobierno de Joe Biden está proponiendo otorgar al IRS recursos suficientes a fin de reducir esa brecha, como una manera de financiar la inversión en el futuro del país. Pero si el Gobierno sigue esta ruta, al parecer lo hará con poco, o ningún, respaldo republicano.

Debo aclarar que no me sorprende saber que un número significativo de senadores simpatiza con los intereses de acomodados tramposos que no pagan impuestos, de que están objetivamente a favor de la evasión. Sin embargo, me sorprende que estén dispuestos a ser tan francos respecto de sus simpatías.

Es que existe una gran diferencia entre defender la baja imposición a los ricos y defender, en efecto, que se debe dejar que los pudientes que no pagan lo que legalmente adeudan se salgan con la suya.

En primer lugar, creo que ni siquiera los derechistas se atreverían a esgrimir, a nombre de la evasión, los argumentos habituales a favor de bajos impuestos, a pesar de lo cuestionables que son. ¿Quién alegaría seriamente que lo único que mantiene operando a los “creadores de empleos” es su creencia de que pueden esquivar los impuestos que por ley deben pagar?

¿Y quién es el electorado en este asunto? Cuando un millonario o multimillonario evade, lo hace a expensas de los demás: un mayor déficit presupuestario podría significar menos gasto social, pero también significa menos espacio para aplicar recortes impositivos.

Por ende, todos deberían estar a favor de combatir a los tramposos —o sea, todos menos los tramposos—. Hasta se podría pensar que los estadounidenses acaudalados que sí pagan lo que adeudan, ya sea porque tienen escrúpulos o porque les preocupan sus reputaciones, estarían especialmente enojados con sus pares que incumplen las reglas.

Antes de que siga profundizando: estoy escribiendo como si la evasión fuese una actividad exclusiva de los adinerados. Es claro que eso no es completamente cierto; si alguna vez recibieron los servicios de gasfiteros o mecánicos que les ofrecieron un descuento si les pagaban en efectivo, probablemente tengan una idea del motivo.

Pero una gran mayoría de estadounidenses percibe sus ingresos vía sueldos y salarios, los que son sujetos de retención y son automáticamente reportados al Gobierno, de modo que tienen muy pocas oportunidades para hacer trampa.

Así que la evasión involucra principalmente ingresos empresariales —o más bien ingresos “empresariales”, porque ocurre a través de asociaciones y otras entidades como las corporaciones S, que mayormente son ficciones contables y no entidades que producen bienes y servicios—. Hay motivos legítimos para que se permita que existan estas entidades (por ejemplo, para ayudar en la planificación de la jubilación).

Pero también ofrecen vías para ocultar ingresos a las autoridades tributarias: influjos de efectivo no declarados en su totalidad, costos inflados, beneficios personales —como el departamento que la Trump Organization proporcionaba a su gerente de Finanzas—, reportados como gastos operativos y no como ingresos personales.

Y estas oportunidades para ocultar ingresos están concentradas en lo más alto; según una reciente estimación, más del 20% de los ingresos del 1% más rico no es declarado.

Entonces, cabe preguntarse cómo alguien puede justificar que no se combatan estos abusos. Hasta donde sé, los republicanos que se oponen a una mayor fiscalización tributaria ni siquiera están intentando justificarse ellos mismos, excepto cuando esgrimen añejos y refutados argumentos de que el IRS apuntaba a grupos conservadores.

Pese a ello, parecen determinados a defender los privilegios de los tramposos, pero ¿por qué? Obviamente, algunos grandes evasores son también grandes donantes políticos. Yo sugeriría que el poder y la influencia de esos defraudadores dentro del partido Republicano se ha incrementado a medida que éste se ha ido desquiciando.

Siempre ha habido americanos acomodados a quienes les disgusta que la derecha acoja la hostilidad racial y las guerras culturales, pero han estado dispuestos a tragarse su asco mientras los republicanos mantengan bajos sus impuestos.

Pero en vista que el partido se ha vuelto más extremista —dado que se ha convertido en el partido de las mentiras electorales y la insurrección violenta—, ¿quién entre los acaudalados todavía está dispuesto a realizar ese trueque?

Algunos millonarios estadounidenses siempre han sido radicales de derecha. Con respecto al resto de los grandes donantes del partido, presumiblemente y cada vez más, son adinerados que casi no tienen escrúpulos y están menos preocupados por sus reputaciones —que es precisamente el tipo de gente con mayor probabilidad de evadir descaradamente—.

En conclusión, quizás una manera de entender la oposición a reforzar el IRS sea que representa una alianza profana entre los supremacistas blancos y los evasores. Este país es asombroso, ¿sí o no?

Traducción: Antonio Yonz Martínez