El precio de los seguros comerciales a nivel mundial aumentó 15% en el segundo trimestre del 2021, según el Informe del Mercado Mundial de Seguros de Marsh, una medida patentada del cambio de precios de las primas de seguros comerciales globales en la renovación, que representa los principales mercados de seguros del mundo y comprende casi el 90% de la prima de Marsh.

Es el decimoquinto trimestre consecutivo de aumentos de tarifas en el mercado mundial de seguros comerciales. También marca el tercer trimestre consecutivo en mostrar una caída en la tasa promedio de aumento, y sigue la tendencia de aumentos promedio interanuales del 22% en el cuarto trimestre del 2020, y el 18% en el primer trimestre del 2021.

Los aumentos en todas las geografías se moderaron debido a incrementos de tasas generalmente más lentos en seguros de Daños Materiales (excepto Europa), y Líneas Financieras y Profesionales (excepto Asia y, Latinoamérica y el Caribe).

A nivel mundial, los precios del seguro de Daños Materiales aumentaron 12% en promedio, por debajo del aumento del 15% reportado en el primer trimestre del 2021. Por su parte, los precios de Responsabilidad Social subieron 6% en promedio, que fue el mismo que en el trimestre anterior. Las Líneas Financieras y Profesionales volvieron a tener la tasa de aumento más alta en las principales categorías de productos de seguros, con un 34% en comparación con el 40% del trimestre anterior.

En el caso de Latinoamérica y el Caribe (LAC), los precios de los seguros aumentaron un 4%, por debajo del 5% del trimestre anterior (ver gráfico 1).

Gráfico 1. Cambio de precios de seguros compuestos en América Latina

En la región, los precios del seguro de Propiedad aumentaron un 6%. Los precios aumentaron en Brasil, se moderaron en Chile y Colombia, y se mantuvieron constantes en México. Las compañías de seguros a nivel global generalmente excluyeron las huelgas, disturbios y conmoción civil de los programas de propiedad. Los mercados locales continuaron brindando cobertura, excepto Chile, ya que, la propiedad comúnmente se cubre de manera independiente.

A diferencia de ello, el precio del seguro de casualty disminuyó un 2%, la única disminución regional en una cobertura importante a nivel mundial. La capacidad local y la competencia en países grandes (México, Brasil, Perú y Argentina) continuaron mitigando los aumentos en los precios de este seguro. La exposición a la responsabilidad de automóviles y las reclamaciones provocaron una reducción en los precios.

En el caso de las Líneas Financieras y Profesionales, se registró un aumento del 22%. Continuó la reducción en la capacidad y el apetito de las aseguradoras, particularmente para las IF, D&O públicas y empresas en dificultades. En el caso del seguro D&O, las situaciones económicas y políticas afectaron la suscripción al mismo.

Por otro lado, los precios de los seguros cibernéticos generalmente aumentaron entre un 20% y 30%. En este caso, las aseguradoras generalmente impusieron límites máximos por riesgo de entre US$ 5 millones y US$ 10 millones; asimismo, introdujeron estrategias específicas de coaseguros/ransoware.