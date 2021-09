Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones de Rimac Seguros

Las primeras dos décadas del siglo XXI se han caracterizado por el rápido crecimiento de la economía y por el surgimiento de nuevos campeones de la actividad empresarial. Indudablemente, estas décadas han sido dominadas por la industria de la tecnología digital y por el rápido surgimiento del poderío industrial de la República Popular China. El potenciador del crecimiento de las tecnologías digitales fue la consolidación de la red global de Internet como medio de integración y comunicación. El crecimiento de la industria China fue potenciado por su integración a la organización mundial de comercio.

Ambos fenómenos encuentran su origen en un lugar común: estos modelos de gestión se sustentan en la explotación de los llamados “retornos crecientes a escala - RCE”. La teoría económica tradicional se sustenta en el supuesto de que los factores de producción exhiben un comportamiento bien definido: cada incremento en el uso de los factores de producción se traduce en un aumento en el producto. Sin embargo, estos aumentos son cada vez más pequeños conforme el uso de ese factor se incrementa (rendimientos decrecientes).

En los procesos de producción que exhiben RCE, el producto agregado por la incorporación de una unidad adicional de los factores de producción es siempre creciente. En consecuencia, el crecimiento económico se retroalimenta: mientras mayor es el tamaño de la empresa, menores son sus costos y más difícil se hace para las empresas competidoras desafiar su posición de liderazgo.

La existencia de RCE no es nueva. Muchas industrias los exhiben y, generalmente, estos se originan en la existencia de altos costos fijos para operar que hacen impracticable replicar el posicionamiento de los líderes. Las empresas de transmisión eléctrica, los oleoductos o gaseoductos, las líneas ferroviarias y las líneas de fibra óptica exhiben retornos crecientes a escala. Una vez que la red ha sido instalada, el costo adicional de transportar una unidad adicional de producto es muy reducido y el costo de transportarla se hace cada vez menor en promedio. El resultado de este proceso es la consolidación de toda la industria en una o muy pocas empresas.

Los RCE no son solamente explicados por los altos costos fijos. Existe evidencia de que la acumulación de conocimiento en la forma de patentes, métodos de producción y tecnología también los generan.

En un estudio publicado en 2015, Ding, Guariglia y Harris encontraron la existencia de RCE en la mayor parte de industrias en China. Los RCE explican una buena parte del aumento en la productividad de sus empresas y derivan de la incorporación de nuevos métodos de producción en una economía tradicional (1). Estos resultados dan sustento a la Nueva Teoría del Comercio Internacional propuesta, entre otros, por el Premio Nobel de Economía Paul Krugman en 1979 y que basa la existencia de la ventaja competitiva en los RCE.

Las grandes empresas tecnológicas derivan RCE de otros factores. De acuerdo a W Brian Arthur (2), estos se originan en los “efectos de red” que se originan en el aumento exponencial de la capacidad que adquieren para integrarse digitalmente los miembros de una red social o plataforma conforme esta crece; del conocimiento acumulado en estos desarrollos tecnológicos y de los altos costos que representan para sus miembros cambiar de una red a otra.

En suma, los gigantes empresariales del siglo 21 encuentran en su gran tamaño el principal elemento que perpetúa su enorme potencial de crecimiento. La evolución de las valorizaciones de los gigantes chinos y de los gigantes tecnológicos en el mercado refleja este potencial. Hace 20 años la capitalización del Nasdaq representaba el 8.4% del PBI global; hoy representa el 26.2%. La capitalización de la Bolsa de Shanghai ha multiplicado su importancia más de ocho veces en el mismo plazo y hoy representa 7.5% del PBI global.

( 1 )Ding, Guariglia, Harris ( 2015 ) The determinants of productivity in Chinese large and medium-sized industrial firms.

( 2 )Brian Arthur ( 1996 ) Increasing Returns and the New World of Business.