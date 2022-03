Socia Women CEO Program Centrum PUCP y presidenta de WomenCeo Perú

El último informe de McKinsey (1) señala que “el peldaño roto” sigue frenando a las mujeres, teoría que refiere a la desventaja que tenemos frente a ese primer escalón de ascenso a gerente; de hecho, según el informe, de cada 100 hombres ascendidos, solo 86 mujeres son promovidas. Esta sería una de las causas de las brechas a nivel gerencial y con ello a mayores posiciones jerárquicas en una organización. Contrastado el informe con la realidad peruana, nuestro estudio Impacto del COVID19 en mujeres en posiciones ejecutivas (2) confirmó la brecha de contratación a nivel de Gerencia General del 72% (14% M / 86% H) y de gerencias especializadas del 40% (30% M y 70% H), salvo en el caso de divisiones como IT, ingeniería y construcción que la brecha pueden tomar valores de 1 a 10.

Es interesante como en términos teóricos y gráficos, estamos pasando del techo de cristal que incide a las barreras invisibles a la que se exponen las mujeres altamente capacitadas para asumir posiciones de liderazgo, a una suerte de “trampa” (peldaño roto) regulada por la cultura del No o de la duda no razonable. ¿Cómo confrontar la invisibilidad de la mano decisora movida por la injusticia? Con liderazgo con conciencia de género.

El 8 de marzo de cada año, es una fecha de toma de conciencia. Hablar sobre el Día Internacional de la Mujer evoca reflexión y compromiso, no es un día para festejar, es un día para preguntarnos por qué, al 2022, subsiste en el Perú y en el mundo la discriminación estructural contra las mujeres. Por qué, a pesar de representar punto mínimo más el 50% del total de la población, aún existe inequidad en una serie de indicadores de calidad de vida y desarrollo pleno. El derecho a la igualdad y no discriminación no es una dádiva o un favor, es un derecho fundamental, de justicia social y de respeto a la dignidad humana.

La Política Nacional de Igualdad de Género del Perú (D.S. 008-2019-MIMP) señala que la discriminación estructural contra las mujeres, se expresa en el conjunto de patrones socio culturales reproducidos por personas, instituciones y la sociedad en general; acciones y discursos excluyentes y/o violentos avalados por el ORDEN SOCIAL (el destacado es mío), donde los hombres y mujeres se relacionan a nivel social, político, económico y ÉTICO (el destacado es mío), lo cual se manifiesta en las distintas oportunidades de desarrollo de las mujeres. En suma, cultura, ética y poder (influencia), está en juego cuando hablamos de equidad de género.

El liderazgo con conciencia de género apela al compromiso de toda persona por impulsar o contribuir a generar cambios culturales (en lo familiar, organizacional, en lo social) que haga realidad la igualdad de oportunidades para las mujeres a partir del quiebre de estereotipos que abra paso a la valoración del liderazgo femenino. Hoy las organizaciones se plantean el reto de que sus líderes sean empáticos, actúen e inspiren, articulen equipos de manera armónica, impulsen la innovación y adaptación al cambio, sepan gestionar la crisis bajo una perspectiva multidimensional, las cuales, solo por citar algunas, son habilidades naturales de las mujeres cuando lideran procesos. ¿Quiere que su organización responda a las expectativas del nuevo mercado de consumidores? Integre el liderazgo femenino en sus órganos de gobierno para una respuesta asertiva.

El libro “El auténtico liderazgo” (3) de Harvard Business Review parte con un título sugestivo ¿Por qué la conciencia de uno mismo es fundamental? para afirmar que no hay un perfil del líder ideal y que más bien la persona debe descubrir su propósito real, para ser más auténtica y con ello, una líder efectiva. Conocerse lo suficientemente bien para saber dónde y cómo poder utilizar el liderazgo para servir a los demás. Y por supuesto, descubrir el auténtico liderazgo exige compromiso con uno mismo. Por ello, hace seis años WomenCeo Perú en alianza con Centrum PUCP venimos desarrollando, un completo portafolio de productos formativos para el liderazgo de las mujeres, donde abordamos los retos del liderazgo consciente desde una perspectiva de género, que vienen dando resultados, con el desarrollo de las habilidades blandas para la gestión, operativas –para tener una visión integral de las divisiones clave de una organización-así como estratégicas. Con poco más de 800 alumnas, podemos comprobar cómo el liderazgo con consciencia de género se forja y expresa para construir y transformar. Cómo las mujeres, cuando valoramos nuestro liderazgo, podemos ser más auténticas y efectivas.

El portafolio es variado, especializado y dirigido a la alta dirección (WomenCeo Program), a quienes se encuentran en línea de ascenso (Women Development Program) y por supuesto, para la Alta Dirección del sector público (Women in Public). También, con ocasión del COVID -19 y advertidos que podrían profundizarse las brechas ocupacionales contra las mujeres por las presiones familiares –laborales que implica el trabajo remoto, creamos cursos por especialidades para su mayor competitividad que abarcan desde la Comunicación y manejo de crisis, el liderazgo remoto, la transformación digital, el comercio digital, entre otras (EDEX Women). Y lo que hace único al portafolio, es el acompañamiento permanente del equipo de WomenCeo Perú, en las Master Clases, Encuentros “Entre Nosotras”, sesiones con expertas y referentes “Leadership Voices” y una serie de actividades que permite a las participantes ser parte de una comunidad de líderes conscientes en búsqueda de la mejora continua. Vincular conocimientos, networking y propósito en favor del modelo de liderazgo femenino, que suma valor, competitividad y desarrollo. Eso significa el Portafolio WomenCeo /CENTRUM PUCP

Finalmente, los objetivos requieren trazarse metas y por ello aspiramos a un mínimo de 30% de participación de mujeres en la dirección de las organizaciones privadas y públicas, porque es a partir de dicho porcentaje de participación en el que se percibe las ventajas de la diversidad de género, iniciativa que, como organización venimos impulsando desde el año 2018 porque a partir del liderazgo es donde se producen los cambios sostenibles en el tiempo. Nuestro país y el mundo requiere de líderes con conciencia de sí mismos y su poder transformador y de mujeres conscientes de su propio liderazgo. La invitación está abierta, para ser líderes con consciencia de género, a suscribir la Iniciativa del 30% e identificarse con una conducta (empresarial) responsable.

Notas: