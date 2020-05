Por Igor Galo

En los años 40 del pasado siglo, Toyota puso las bases del concepto “Lean Manufacturing” cuyo objetivo era eliminar los procesos que no generaban valor al producto final. La firma logró grandes mejoras en su productividad, eficiencia y gestión del tiempo.

El termino “lean” volvió al management en 1998 de la mano de John Krafcik, que actualmente trabaja para el proyecto de coches autónomos de Google, con su artículo “Triumph of the Lean Production System”.

A partir de ese momento, muchas escuelas de negocios, consultoras y expertos de la gestión difundieron esta filosofía de gestión a cada vez más áreas. Mary and Tom Poppendieck aplicaron los principios del método “Lean” al desarrollo de software. El salto del concepto al mundo de los startups era ya solo cuestión de tiempo. Fue en 2011, con la publicación del libro “The lean startup”, de Eric Ries, que desarrolló un concepto basado en cinco principios para enfocar a los startups hacia una organización flexible y capaz de adaptarse a los cambios.

“Flexibles y capaces de adaptarse a los cambios, eliminando de procesos que no generaban valor”.

¿Le suena familiar estas tres propuestas? Quizás no directamente, pero si lo piensa puede que concluya que, desde finales de febrero de este año, el planeta ha entrado en esta dinámica. La irrupción del famoso covid19 ha cambiado las prioridades de la humanidad, de las diferentes sociedades que conviven en ella, de las empresas y de cada persona.

En pocas semanas hemos tenido que cambiar nuestra forma de vivir (procesos), priorizando aquellos aspectos más importantes, y eliminando una parte importante de nuestra rutina diaria para ser más flexibles, adaptarnos a los cambios, y eliminar aquellos procesos que no nos generan valor, o cambiándolos por otras acciones que nos ofrecen un valor similar a un menor coste (o con el coronavirus un menor riesgo).

A nivel personal esto puede ser muy discutible. Nada puede sustituir la interacción social con familia, amigos o vecinos. Al menos en el mundo mediterráneo, donde la vida social ha sobrevivido “bastante bien” frente al mundo individual de las pantallas, el Internet y los servicios a domicilio.

De todas formas, cualquier persona confinada ha podido darse cuenta del tiempo perdido en procesos que no aportaban nada en su vida ni en su trabajo (reuniones eternas en el trabajo, atascos, u otras muchas) y que, por el contrario, generaban gran cantidad de externalidades negativas (menor calidad de vida personal y familiar, poca concentración, desplazamientos innecesarios, o simplemente menos tiempo para pensar y descansar).

Pero a nivel de las empresas, corporaciones e instituciones públicas, las conclusiones podrían ser algo más algo claras. Empezando por las instituciones públicas e internacionales. Tras décadas de crecimiento económico, entendido como la mayor disponibilidad de recursos- materiales y humanos, las instituciones que nos gobiernan se han convertido en gigantes enormes que gestionan gran parte de los recursos de los que disponemos (tiempo de funcionarios, materiales...). Sin embargo, estamos todos confinados en casa, como ocurrió con la pandemia de la gripe, mal llamada española, de principios de siglo pasado cuando los recursos que tenía la humanidad eran infinitamente menores.

A nivel empresarial e institucional, la pandemia resaltará qué aporta valor en sus procesos y que aspecto o tareas ayudan a su supervivencia. Y sobre todo cuáles no.

Sus procesos son complejos y no todos han aportado el valor que la humanidad necesitaba para limitar la pandemia. Y esto se aplica tanto a regímenes democráticos como no democráticos por igual. Parece claro que muchos puntos de los procesos de estas instituciones no estaban preparados para responder a esta situación. Tampoco, por cierto, para el cambio climático una pandemia a fuego lento que nos afectará en las próximas décadas.

Las empresas, que trabajan en el marco legal e institucional definido por las instituciones internacionales y por su marco legal nacional, también han tardado en reaccionar, aunque quizás los hayan hecho con mayor flexibilidad. El teletrabajo, finalmente, ha empezado a tomarse en serio evitando desplazamientos, riesgos y contaminación. Y en muchos casos está funcionado. Las reuniones no productivas se están eliminando, así como todas aquellas tareas que no son realmente importantes o crean valor.

“De esta crisis saldrán mejor paradas as empresas con culturas que alineen el gasto con la generación de valor. Demostrará que las empresas no puedes asumir ineficiencias estructurales” comentó Gonzalo Sánchez, presidente de PWC España

De la flexibilidad y eliminación de procesos que no aportan valor, y que en los últimos años parece que se estaban acumulando en muchas instituciones y empresas dependerá la supervivencia de las mismas. O incluso de una salida reforzada tras la pandemia. Parece claro que Corea del Sur o Amazon son dos de estos ejemplos en sus campos, aunque esto no quiera decir que no sean mejorables.

En esta misma línea Alejandro Beltrán de McKinsey & Company declaró que: “La crisis del coronavirus cambiará ortodoxias en la manera de trabajar. La crisis podría reforzar las estructuras horizontales y dar más poder al profesional de a pie”

A nivel personal, este virus recuerda lo frágil (y corta) que es la vida, sobre todo a los privilegiados que hemos vivimos en lugares y tiempos de relativa paz y prosperidad. ¿Estaremos dispuesto a perder el tiempo en procesos que hemos visto no aportan valor-felicidad-? A nivel empresarial e institucional, la pandemia resaltará qué aporta valor en sus procesos y que aspecto o tareas ayudan a su supervivencia. Y sobre todo cuáles no. En pocas semanas ya se está empezando a percibir esto.

¿Volveremos al punto de partida cuando en unos semestres o años hayamos superado la crisis actual? ¿O nos enfocaremos hacia una nueva sociedad, unas nuevas empresas y una nueva vida “lean”?

Difícil saberlo ahora mismo. La especie humana somos un animal de costumbres y memoria frágil.