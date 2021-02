¿Un investigador de una prestigiosa universidad pudo pedirle a un presidente de la República en funciones que sea voluntario en un ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus? Por supuesto que sí, la pregunta siempre se pudo haber hecho, pero si se confirma que esto fue así, fue muy irresponsable por parte del investigador, porque si se trata de un ensayo clínico cuyas consecuencias no son del todo conocidas, ¿cómo se pudo –si se confirma la aseveración- poner en riesgo la salud y la integridad física de un jefe de Estado?

¿Pudo un presidente de la República en funciones someterse como voluntario a un ensayo clínico como el de la vacuna contra el coronavirus? Claro que pudo hacerlo, nadie se lo hubiera podido impedir, pero fue –si así se confirma- tan o más irresponsable que la propuesta misma. Un jefe de Estado que dirigía un país en plena crisis y pandemia, no podía y no debía arriesgarse a ensayos de esa naturaleza poniendo en riesgo su salud. Más todavía si no tiene un vicepresidente que pueda reemplazarlo en caso de enfermedad o ausencia temporal.

¿Pudo un presidente en funciones ser voluntario para un ensayo clínico con absoluta reserva y confidencialidad? La reserva y la confidencialidad de los actos del presidente, y de cualquier otro funcionario público, queda reservada solo para aquello que no sea de relevancia e interés público. Y que un presidente en funciones se arriesgue a ser voluntario de un ensayo clínico con consecuencias no del todo conocidas, poniendo en riesgo su salud y con ello la estabilidad política de un país, por supuesto que tiene relevancia pública.

¿Pudo un presidente en funciones ser voluntario para un ensayo clínico sin que su ministra de Salud, y los miembros de su gabinete lo hubieran sabido? Si así fue, es otra irresponsabilidad y una deslealtad para con su gabinete en pleno por las consecuencias que ello pudo generar. Si lo supo el primer ministro, debió comunicarlo al Gabinete por lo que hubiera podido suceder, y más aún a la ministra de Salud, para ponerla en alerta y poder atender a la brevedad cualquier eventualidad o deterioro de la salud del presidente.

¿Pudo haber pedido el presidente que lo vacunen conjuntamente con su esposa sin ser voluntario? Claro que sí, y seguramente nadie hubiera podido negarse. Pero pedir ese privilegio –si es que así fue-, casi a escondidas, sin que lo sepa nadie, ni su gabinete, ni su ministra de Salud, en momentos en que la población moría, y mientras que su gobierno de turno no aseguraba la compra de vacunas, siquiera para el personal médico y asistencial, sería un acto egoísta e innoble. Y si, luego de las indagaciones, se confirma que fue un pedido expreso y no una participación voluntaria en un ensayo clínico, se añadirían el embuste y la mentira.

Vacunado por participar en el ensayo clínico –lo que sería fácil determinar- o por pedido expreso de un privilegio, el expresidente y actual candidato tendría una enorme ventaja enorme sobre sus contendores. Él puede hacer campaña presencial por todo el país, puede abrazar a la gente contagiada o no, puede comer lo que le den en las condiciones que le den, puede entrar a cualquier establecimiento público, puede participar de cualquier acto con decenas o cientos de personas. Y todo eso sin tener el riesgo de contagiarse, pero exponiendo a muchas personas a que puedan contraer el virus.