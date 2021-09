Puede parecer terrible decirlo, pero buen número de gente —sobre todo en medios informativos— siente nostalgia por los meses que siguieron al 11 de setiembre del 2001 (11S). Algunos expertos añoran la sensación de unidad nacional que, imaginan, prevaleció tras los ataques terroristas. Yo además percibo que muchos echan de menos los días en que la mayor amenaza contra el país parecía venir de fanáticos foráneos y no de extremistas políticos locales.

Ese momento de unidad nunca existió. Es un mito que tenemos que dejar de perpetuar si queremos entender la grave situación de la democracia estadounidense. Lo cierto es que desde el comienzo, partes clave de la clase política no vio el 11S como una oportunidad para buscar la unidad nacional sino para sacar réditos políticos. Y ese cinismo ante el horror nos dice que incluso cuando el país estaba bajo ataque externo, los mayores peligros que enfrentábamos ya eran internos.

El partido Republicano aún no era completamente autoritario, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuese para conseguir lo que quería, y despreciaba la legitimidad de su oposición. O sea, ya estábamos camino de la intentona de golpe del pasado 6 de enero y de un partido que, en efecto, la ha avalado y que parece probable que lo intentará de nuevo.

Ya es de dominio público que la respuesta inmediata de funcionarios del Gobierno de Bush al 11S, fue usarlo como excusa para un proyecto no relacionado, la invasión de Irak. “Barrer con todo, relacionado o no”, les dijo a sus asesores Donald Rumsfeld, entonces secretario de Defensa, mientras el Pentágono seguía en llamas.

Con el tiempo, algunos medios reconocieron su rol en ayudar a los promotores de la guerra a sacar provecho de la atrocidad. The New York Times, en particular, publicó un extenso y sincero mea culpa. Sin embargo, ha desaparecido del discurso público el aprovechamiento del 11S por gente que quería mayor belicismo —y justificarlo con falsedades que debieron haber sido consideradas abuso de la confianza del pueblo—. Tampoco se oye sobre la manera paralela en que se sacó provecho del terrorismo para lograr metas políticas domésticas.

Cuando el país está amenazado, esperamos que nuestros líderes llamen al sacrificio compartido. Pero los republicanos respondieron a un ataque terrorista tratando de aprobar… rebajas impositivas a las ganancias de capital, a menos de 48 horas del derrumbe de las Torres Gemelas. Luego, el jefe de la mayoría en la Cámara Baja, Tom DeLay, declaró, “Nada es más importante en tiempos de guerra que rebajar impuestos”. Y en mayo del 2003, aprovecharon la ilusión de éxito en Irak promoviendo fuertes reducciones en impuestos a dividendos y ganancias de capital.

Tampoco olvidemos cómo fue manejada la ocupación de Irak. La consolidación de una nación es un proyecto inmensamente difícil y requiere convocar a las personas más talentosas y calificadas que el país posee. Pero el Gobierno de Bush trató la ocupación como una oportunidad para el clientelismo, una manera de recompensar lealtades políticas; a algunos aspirantes a altos cargos se les preguntó su opinión sobre la despenalización del aborto y a otros, cómo votaron el 2000.

En resumen, cuando los terroristas atacaron, el Republicano ya no era un partido político normal que se considerase custodio temporal de los intereses nacionales. Ya estaba dispuesto a hacer cosas que previamente habrían sido consideradas inconcebibles. El 2003, yo declaré que ese partido estaba dominado por “un movimiento cuyos líderes no aceptan la legitimidad de nuestro sistema político”. Pero muchos no quisieron escuchar y quienes tratamos de recalcar esos abusos fuimos llamados “estridentes” y “alarmistas”.

No obstante, los alarmistas tuvimos razón todo el tiempo. Es cierto que en el pasado hubo algunos factores atenuantes. Hay que reconocer que el presidente George W. Bush intentó aplacar el sentimiento antimusulmán visitando un centro islámico a solo seis días del ataque e hizo un llamado a los estadounidenses a respetar todas las religiones. Traten de imaginar a Donald Trump haciendo algo similar.

También es notable que algunos de los más prominentes intelectuales que promovieron la invasión de Irak así como más guerras, terminaron convirtiéndose en elocuentes y hasta valerosos opositores de Trump. Esto sugiere que su creencia en propagar los valores democráticos era genuina, aunque los métodos que respaldaban tuvieron resultados catastróficos, lo mismo que las alianzas políticas que eligieron realizar.

Pero no es accidental que los republicanos de hoy hayan abandonado la tolerancia y el respeto a la democracia. La situación actual, con la democracia pendiendo de un hilo, es hacia la que nos hemos estado dirigiendo por mucho tiempo.

Estados Unidos fue salvajemente atacado hace 20 años. Pero incluso en ese entonces, el problema más grave estaba dentro de casa. La real amenaza contra todo lo que este país representa y defiende no proviene de terroristas suicidas sino de nuestra propia derecha.

Traducción: Antonio Yonz Martínez