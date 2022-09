Sin embargo, debemos tener algunas consideraciones que tomen en cuenta las fortalezas y limitaciones de la política fiscal. Como se sabe, en una coyuntura como la actual urge tomar medidas que pueden ser contradictorias o que nos llevan a una elección que no es fácil: ¿Menor inflación o mayor crecimiento? Una de las cosas que hemos aprendido de los últimos 40 años es que con inflación no se puede vivir porque erosiona el poder adquisitivo de la población y genera incertidumbre. Por ello, la prioridad debería ser controlar la inflación. La estabilidad monetaria es la base para el crecimiento, no basta, pero sin ella no es posible avanzar hacia un crecimiento sostenido. De allí que muchos recomiendan que este año el centro de atención de los tomadores de decisiones macro sea el control de la inflación sacrificando crecimiento para luego empezar con planes de reactivación del crecimiento.

Esta discusión nos lleva inmediatamente a la efectividad de la política monetaria vs. la política fiscal. Existe cierto consenso de que la política fiscal debe centrarse más en el corto plazo. Un cambio en la tasa de interés de referencia tiene efectos inmediatos porque cambia los incentivos existentes para el gasto. Al encarecerse o abaratarse el crédito, lo que tenemos es que el consumo y la inversión se ven afectados de inmediato. Ello restringe o expande la demanda agregada.

Por otro lado, la política fiscal desde hace algún tiempo se piensa que debe tener objetivos más de mediano plazo. Ello no elimina la posibilidad de dar un impulso fiscal fuerte cuando las condiciones se deterioran como ocurrió el año 2020, donde mucho de este impulso vino por el lado del gasto corriente con los bonos que se dieron y las garantías que se establecieron para que las empresas sigan funcionando. Ello a pesar de los problemas que podían surgir y que se están manifestando, pero en un contexto de urgencia era una medida que había que tomar.

Hoy que esa urgencia ha pasado podemos ver que tenemos que recomponer el espacio fiscal, pero se quiere generar un impulso fiscal que podría erosionar nuestra situación macroeconómica. La situación no es fácil. La política tributaria debe brindar estabilidad y predictibilidad a los agentes económicos, por lo que no es recomendable alterarla y ello ha sido anunciado por el MEF, lo cual es saludable. Por el lado del gasto, impulsar gasto corriente solo para aquellos grupos vulnerables que necesiten apoyo en este contexto inflacionario es lo único en que puede aumentar el gasto corriente. Esto nos lleva al gasto de inversión, que es cierto que genera condiciones para una mejora de la inversión privada, pero ello es condicional en una serie de factores que escapan al MEF. Sin embargo, el grueso de la inversión pública está en manos de los gobiernos subnacionales, que son muy lentos para poder gastar debido a las falencias que todos conocemos. Por ello, habría que pensar que cualquier impulso a la inversión pública será lento, por lo que en la carrera de los efectos la política monetaria asemeja a una liebre y la fiscal va más lento, pero no por culpa del MEF, sino por la implementación de la misma.