Por Mauricio Olaya, socio principal y director del área de Derecho Corporativo del Estudio Muñiz

I. Más popular que el fútbol

Desde hace algunas semanas el término fuerza mayor se ha vuelto tan recurrente en las conversaciones como lo era el fútbol cuando clasificamos al mundial. La razón detrás de ello es que las diversas empresas y personas en general están tratando de encontrar en esas dos palabras una “tabla de salvación” para evitar las consecuencias negativas derivadas de incumplir con sus obligaciones o cumplirlas fuera de plazo como consecuencia de la crisis que vivimos y la que se avizora.

II. Pero, ¿qué es la fuerza mayor?

Entendamos qué es la fuerza mayor y cómo juega en el tema del incumplimiento de las obligaciones asumidas. Conceptualmente, la fuerza mayor está representada en un hecho o circunstancia que sobreviene a la firma de un contrato y es de carácter extraordinario (absolutamente inusual), imprevisible (no había forma que las partes lo previeran al momento de la firma) e irresistible (las partes o alguna de ellas no tiene nada que pueda hacer para evitar sus efectos).

III. ¿Y la diferencia con el caso fortuito?

La fuerza mayor y el caso fortuito son en la práctica lo mismo: ambos actúan como eximentes de responsabilidad en el caso del incumplimiento total de una obligación o de su cumplimiento parcial (incompleto), tardío (fuera de plazo) o defectuoso (con fallas) en la medida que la razón de ser de tales situaciones de incumplimiento no estaría en el ámbito de lo que dependía del deudor (volviéndose, por ende, este en inimputable; terminó legal medio raro que en simple debe entenderse como que no se le puede atribuir al deudor la culpa del incumplimiento definitivo, ni del retraso del cumplimiento de una obligación asumida, etc.).

La razón por la que existen estos dos términos alternativos (caso fortuito y fuerza mayor) es básicamente histórica, habiéndose asociado al caso fortuito con hechos de la naturaleza, mientras que a la fuerza mayor con un hecho humano fundamentalmente de gobierno. Sin embargo, está claro que se trate de un terremoto de 8.5 grados o de un decreto de urgencia como causas que me impiden, por ejemplo, funcionar (aislamiento social), en ambos casos podré encontrar amparo legal para no ser sancionado como consecuencia de la entrega de una obra de construcción fuera del plazo inicialmente comprometido para ello.

(IV) ¿Y la fuerza mayor actualmente reconocida me amparará en cualquier supuesto?

Veamos, si hablamos de una causal de fuerza mayor aplicable al presente caso nos estaríamos refiriendo al acto de gobierno de la declaratoria de emergencia y aislamiento social obligatorio. Es decir, este habría sido el acto (con sus precisiones, ampliaciones, modificaciones y medidas complementarias) que encaja perfectamente en la definición y requisitos de la fuerza mayor que vino a impactar directamente a las partes de diversos tipos de contratos. Pero ¿debe ser la fuerza mayor el único argumento para sustentar el incumplimiento de aquellas obligaciones que seguramente lo serán o que en todo caso serán tardía o parcialmente cumplidas como consecuencia de esta crisis?

En rigor pienso que no. Si la fuerza mayor fuera el único argumento, sería sencillo sustentar ciertos casos como los que indicaremos a continuación, pero otros no necesariamente. Qué duda cabe que un constructor podrá alegar que no le cobren penalidades por la entrega fuera de plazo de una obra (dado que por el acto de gobierno no pudo trabajar 30 días y, eventualmente, imaginemos no pueda hacerlo con todas sus cuadrillas por otro tiempo adicional también decretado por el gobierno). Y resulta obvio también que una aerolínea no pueda ser demandada por los consumidores ante un juez o el Indecopi por no haber brindado el servicio de vuelo en la fecha contratada, ni que el hotel pueda cargarle al huésped la reserva que no pudo utilizar dada la inexistencia de esos mismos vuelos. Qué duda cabe también en el caso del empresario que reservó el estadio para la presentación de Guns N’ Roses el 23 de marzo y que tampoco debería verse obligado a pagar por ello dado que era imposible llevar a cabo el evento por la ya citada fuerza mayor. Igual situación, por ejemplo, con la demora en la entrega de cualquier bien contratado para cuya ejecución se hubiese requerido del funcionamiento de una industria no autorizada a operar por el acto de gobierno, etc., etc.

(V) Pero ¿todo será así de fácil?

No necesariamente. Habrá una innumerable cantidad de otros supuestos en los que más allá del aislamiento temporal (medida del gobierno alegada que cesará en algún momento) lo que provocará el incumplimiento total o el parcial o tardío termine siendo ya no, necesariamente, la fuerza mayor, sino la crisis económica generada en el país como consecuencia no solo del aislamiento social, sino de un sin número de situaciones económicas que afecten al Perú en sí mismo y, además, en su relación con el mundo (precios o volúmenes de exportación, etc.)

Es decir, efectos que puedan estar en unos casos más directamente ligados al aislamiento social y en otros no tanto (siendo una derivada de la derivada). Usemos un ejemplo sencillo. Imaginemos que la fuerza mayor le impidió a un empresario abrir un local arrendado por 30 días y, en consecuencia, pretende alegar dicha fuerza mayor como eximente para el pago de la renta por el mes que no operó. Aquí, por ejemplo, (al margen de tecnicismo legales cuestionables que podrían existir para alegar lo contrario) sería válido y atendible que el arrendatario alegue dicha fuerza mayor para diferir el pago de la renta del mes sin que se le cobren intereses o penalidades, incluso eventualmente para extender el plazo del contrato o incluso en extremo para pedir que no se le cobre la renta. Pero cuidado, no será la fuerza mayor aquella que necesariamente y como única herramienta le permita a ese arrendatario dejar de pagar las siguientes rentas o hacer pagos parciales sin que se le cobren penalidades o decidir unilateralmente que por la fuerza mayor resolverá el contrato sin penalidades o reducir unilateralmente el monto de su renta, etc., etc.

(VI) Otros recursos (otras “tablas de salvación”)

No obstante, existen otros recursos legales que podrían alternativa o adicionalmente ser utilizados para estos fines. Siendo menos familiar en el lenguaje empresarial, tenemos a la excesiva onerosidad de la prestación. En simple, ella también puede ser alegada cuando se hayan presentado hechos extraordinarios e imprevisibles (gran similitud con el caso fortuito o la fuerza mayor) que hayan afectado el equilibrio del contrato haciéndolo demasiado oneroso para una u otra parte. Utilicemos un ejemplo, toda esta situación que vivimos podría derivar en un relativo ausentismo de la gente a los cines o discotecas (aun cuando ya hubiesen desaparecido las restricciones legales directamente relacionadas con la fuerza mayor) generando un impacto en el flujo futuro de clientes en comparación con el inicialmente previsto al momento de pactarse la renta por dicho local comercial. Este es un típico caso en el que aun habiendo desaparecido la causal de fuerza mayor podría aparecer la excesiva onerosidad de la prestación para pretender una reducción temporal de la renta por haberse esta tornado excesiva en las actuales circunstancias, cuando se comparan con las que existían al momento de firmarse el contrato. Asimismo, nuestra legislación es clara al establecer que los contratos se negocian y ejecutan dentro del marco de la buena fe. Siendo así no podría amparase el abuso de una de las partes que pretenda, por ejemplo, aferrarse a la letra del contrato con absoluta ignorancia de las circunstancias y el consecuente abuso y perjuicio para la otra parte que pueda interpretarse o derivarse de ello.

Otra opción podría estar en el mencionado caso fortuito (y ya no la fuerza mayor) alineándolo con la existencia de esta pandemia mundial lo que extendería un poco más los efectos que se pretendan alegar en comparación con la fuerza mayor.

(VII) Caso por caso

No pretendo con esta nota más que concientizar al lector con el hecho que no se trata de alegar simplemente la fuerza mayor como eximente de responsabilidad para las situaciones que sobrevengan (espacialmente concluido el periodo de aislamiento social), sino que cada caso debe ser analizado a profundidad, con mucho cuidado y distinguiendo, por ejemplo, las circunstancias particulares de un deudor con relación a las circunstancias generales que afectan a toda una industria. La buena noticia es que la “tabla de salvación” no solo es la fuerza mayor, sino que existen otras más (algunas y principales mencionadas previamente). La mala noticia es que no necesariamente esas “tablas de salvación” salvarán a todos, porque si así fuera de las grandes crisis económicas que han afectado al mundo no se habrían derivado grandes procesos de ejecución de garantías, demandas de incumplimiento y quiebras de empresas. Ojalá sin embargo que prime la buena fe de las partes en los diversos procesos de renegociación contractual que esta situación de crisis genere poniendo por encima de todo la vigencia de la cadena de pagos que aunque termine siendo un poquito más delgada pueda permitirle seguir avanzando a la bicicleta de la gran mayoría de empresas y peruanos.