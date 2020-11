Por Rafael Venegas, director independiente

El deporte es una actividad competitiva, y a pesar de esto es normal ver a los contendores felicitarse al término de la lid. Por supuesto que hay excepciones, pero lo normal es así. El perdedor reconoce al ganador.

Esto también se acostumbra en la política. Después de una elección lo usual es que apenas se anuncia al virtual ganador, el perdedor reconoce y concede el triunfo y felicita al ganador. Por supuesto que también hay excepciones, como la que acabamos de ver en la elección de los Estados Unidos.

El estrambótico presidente Trump como veía difícil su reelección, anunció fraude inclusive antes que se iniciara el proceso. Después se proclamó vencedor, apenas se iniciaba el conteo y luego, horas antes del inminente anuncio de su derrota, lanzó acusaciones de fraude sin prueba alguna y movilizó a sus seguidores. Un espectáculo indigno de un funcionario de su alta investidura. Una vergüenza y un clarísimo ejemplo de “piconería política”.

En el deporte esto es solo una anécdota, pero en política y a estos niveles, genera grandes problemas sociales, políticos y ocasiona desmanes públicos.

En el Perú hemos tenido un caso muy reciente de “piconería política” el cual ha generado una de las peores crisis políticas de los últimos tiempos. Keiko Fujimori ganó la primera vuelta en el 2016, pero no llegó al porcentaje requerido. Sin embargo, ganó la mayoría del Congreso con 56%. En la segunda vuelta, fue derrotada sorpresivamente por PPK. Esto enfureció a Keiko, quien no supo perder y nunca concedió. Además, desde el primer día declaró públicamente su oposición al nuevo Gobierno, en un acto vergonzoso de “piconería política”. La promesa fue cumplida a cabalidad por sus congresistas, sin importarles para nada el bienestar de los peruanos, ni el progreso del país y tirando por la borda la gran oportunidad de regresar a la senda del desarrollo y crecimiento, que se había perdido en el Gobierno de Humala.

La fuerte oposición del Congreso generó la nefasta crisis política que estamos viviendo. Destape de una tremenda corrupción a los niveles más altos de los poderes del Estado, renuncia del presidente, cierre del Congreso, elección del peor Congreso de la historia, vacancia de otro presidente, renuncia del presidente usurpador, marchas de ciudadanos enfurecidos y hasta muertes. Un verdadero caos político, económico, social y moral. Un costo demasiado alto que estamos pagando injustamente todos los peruanos y todo por una infame “piconería política”.

¡Esto no debe ser olvidado!

Como anécdota y guardando las distancias, los casos de piconería excesiva de Trump y Keiko tienen algo en común. El ego de ambos fue fuerte y negativamente influenciado, el primero por su padre Fred Trump y Keiko por su “asesora y confidente” Ana Vega de Herz (Libros: “Too much and never enough” y “Señora K”).

¡En política la “piconería” tiene un costo demasiado alto!