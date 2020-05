La dulce espera de la orden de pago

Catedrático de las Universidades del Pacífico y UPC

A través del Decreto Legislativo No. 1471 se ha modificado la Ley del IR en lo que se refiere a los pagos a cuenta de los meses de abril a julio de este año.

Una norma que en términos generales es loable y aliviará a muchos contribuyentes. Como se indica en su art. 1°, se ha dictado (sic) “a fin de coadyuvar con la reactivación de la economía y mitigar el impacto en la economía nacional, del aislamiento e inmovilización social (…)”.

En ese sentido, se señala que si los ingresos de esos meses han disminuido respecto de los meses similares al 2019 (mes espejo), hay la posibilidad de suspensiones o rebajas (en este caso del descuento, se aplica un factor de 0.5846).

Pero si no han disminuido los ingresos de abril a junio frente a sus similares meses del 2019, el pago a cuenta ni se suspende ni rebaja.

Nos preguntamos aquí… los ingresos netos salen de las facturas emitidas o de otros ingresos devengados por obligaciones contractuales. Y se dan en base a los ingresos “devengados” en el mes, es decir, no necesariamente de lo que pueda haberse cobrado. En estos momentos en que la cadena de pagos está quebrada, hacerle pagar a una empresa por sus facturas emitidas y no pagadas por los clientes, es generarle de inmediato una Orden de Pago y ulterior cobro coactivo, ya que declarará en el PDT 621 una base imponible y un pago a cuenta, que no podrá ser honrado ante la falta de liquidez.

¿No era más sensato en el caso de ingresos devengados generados y no cobrados, y que no son menores a los ingresos del 2019 de los mismos meses comparados (meses espejo), generar una rebaja en el pago a cuenta?.

Muchos no tienen activado el “IGV Justo” (por ejemplo, no son Mypes), y sólo, lo que esperarán -con ansias-, es la posibilidad de un fraccionamiento especial, anunciado en el pedido de facultades delegadas.