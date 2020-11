Opinión







La comunicación inclusiva: “Si no me nombras no existo” “Para usar un lenguaje inclusivo no hay necesidad de incurrir en incorrecciones gramaticales ni tampoco se trata de decir “todos y todas” todo el tiempo. No es indispensable hablar de niños y niñas o trabajadores y trabajadoras, cuando podemos referirnos a la niñez o al personal”, señala Adriana Giudice, CEO Austral y Miembro del Comité Líderes por la Equidad de Género de IPAE Asociación Empresarial.