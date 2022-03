Kurt Burneo

En medio de una casi permanente crisis política en el Perú, hay todavía algunas opiniones, que, dado una aún existente dinámica de crecimiento de la economía, prevén la mantención de este estado de cosas en el tiempo. Con ello implícitamente suponen que se mantendrán en el tiempo factores importantes que han impedido por ahora una mayor afectación adversa en la economía –por la inestabilidad política-, algunos de estos factores, son los altos precios de metales y adicionalmente la existencia de fortalezas macroeconómicas construidas desde 20 años atrás. Apuesta bien riesgosa sin duda. Trataré de estos asuntos a continuación.

Los actuales incrementos de precios de commodities para nosotros tienen implicancias económicas de signo contrario. En positivo tenemos precios de metales en máximos históricos siguiendo una tendencia alcista al 02 marzo el precio del cobre fue US$ 4.65 lb, del zinc Us$ 1.78 lb, oro US$ 1,929 oz. Originándose mayores ingresos de divisas, impuestos y actividad económica.

Sin embargo, contrariamente las subidas en el precio de otros commodities como petróleo a US$140 /b maíz US$ 278 ton, trigo US$ 475 ton , lo cual sumado al aumento en los fletes marítimos y un tipo de cambio al alza hasta hace mes y medio, han venido generando presiones al alza de costos, lo cual en mercados concentrados con poder de mercado por parte de pocos ofertantes se facilita los trasladados de costos incrementados a precios finales, generando inflación, la cual a febrero de este año alcanzó un 6.51% en términos anualizados siendo 3% el limite superior anunciado por el BCRP.

En relación a esto último, el BCRP desde meses atrás, ha venido elevando su tasa de interés de referencia y así encareciendo el crédito, disminuyendo así la viada del consumo e inversión, y buscando reducir (a la mala) la inflación; no obstante que la actual inflación es por choques adversos de oferta (costos) y no por demanda.

Por otra parte, desde una perspectiva financiera, esas subidas de la tasa de interés de referencia, al promover incrementos en los rendimientos de los activos financieros locales, se busca reducir la salida de capitales del país, dados los mayores rendimientos de activos financieros externos, producto último de varias subidas previstas de la tasa de interés de la FED este año ( enfrentando EEUU un 7% inflación, la más alta en los últimos 39 años) estas salidas de capitales que dependiendo de su magnitud y concentración en el tiempo, podrían generar presiones importantes al alza del tipo de cambio; aunque estas presiones vendrían de todas formas con el fortalecimiento del dólar resultante del ajuste de tasas por la FED. A todo esto nuestras fortalezas macro no son eternas.

Pero la desaceleración de la actividad económica local evidenciada, cuando de una sobre la próxima situación de la economía por parte de los agentes económicos, teniendo tras de sí como factor implicado importante, una recurrente inestabilidad política y debilitamiento institucional con denuncias, pugnas intra e inter poderes del Estado, falta de políticas públicas etc.; aunque ciertamente esto último no es novedad, en tanto es poco factible desarrollar estas, cuando hemos tenido 4 gabinetes en 7 meses transcurridos de gobierno, y cada gabinete implica en los hechos un nuevo conjunto de funcionarios de confianza, evidenciando muchos de ellos falta de experiencia en gestión pública, o peor en cuanto se aumenta la incertidumbre, cuando existen amplios espacios de divergencias al interior del gabinete, por ejemplo el Ministerio de Trabajo plantea iniciativas legislativas para aumentar la indemnización por despido arbitrario con opinión en contra del Ministerio de economía.

A manera de conclusión, el contexto internacional en su parte favorable no es eterno, por lo cual los resultados económicos a lograr, dependerá mucho más de lo que gestionen nuestras autoridades económicas actuales, para lo cual necesitamos conocer ¿Que están proponiendo en política económica?, ¿Qué metas plantean? ¿Cómo lograrlas? ¿En cuánto tiempo? Estas son probablemente preguntas obvias, pero con respuestas pendientes