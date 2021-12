Economista

Hace algunas semanas el Poder Ejecutivo presentó el Proyecto de Ley Nº 583-2021-PE, solicitando al Congreso, la delegación de Facultades para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica. De acuerdo a lo aprobado por el Congreso la semana pasada, se dejó de lado varias medidas vinculadas al Impuesto a la renta, ¿Porque se llega a esta mediatizada delegación?

Un primer asunto a referir, es que usualmente en las últimas décadas en el Perú, una administración gubernamental entrante solicitaba al Congreso la delegación de facultades legislativas en distintas áreas de urgente atención, entre ellas las correspondientes en materia económico financiera, y regularmente se concedía esta, por un tiempo determinado.

El caso es que, en la experiencia actual, el Congreso determinó que el Ejecutivo no podrá modificar las tasas impositivas del impuesto a la renta, Incluidas las del sector minero, no obstante que habría justificación para ello, en tanto metales como el cobre presenta precios actuales en máximos históricos, sin que las empresas mineras tengan arte ni parte en la definición de estos altos precios. Por ello se podría fundamentar el establecimiento de un impuesto temporal a las sobre ganancias, tal como se hizo por similar razón en el 2011; hoy en el texto sustitutorio aprobado por el Congreso, no se permite que el Poder Ejecutivo cambie las tasas del impuesto a la renta en sus distintas categorías sea de fuente local o extranjera, tampoco podrá reducir el límite de deducciones., ni podrá crear un procedimiento para recaudar impuestos por la contratación de plataformas de streaming, tales como Amazon prime video. Además, se excluyó la propuesta que buscaba aplicar IGV a las pólizas de seguro y sancionar a los asesores tributarios que participan en esquemas elusivos.

Algunas acciones aceptadas, se refieren a la prórroga de la exoneración del IGV a la emisión de dinero electrónico y a sectores como el forestal, y acuícola como también homogenizar el costo para acceder a la estabilidad señalada en los Convenios de Estabilidad Jurídica. Al final, no se otorgaron facultades en lo fundamental de la solicitud del Ejecutivo, como eran cambios de tasas y de bases impositivas ¿Qué paso?

Si desde el inicio de la actual administración ya se producían claras situaciones de fricción con el Congreso, debió haberse previsto que a posteriori de los tortuosos procesos de investidura de 2 gabinetes, la aprobación de la solicitud de delegación de facultades legislativas en materia tributaria, fiscal, financiera y de reactivación económica, era bastante incierta. Por ello quizás apenas el 1er gabinete obtuvo la confianza del Congreso el 27 de agosto, debió hacerse a continuación la solicitud de delegación facultades en línea con el plan de gobierno presentado en el discurso de investidura que sí refería la insuficiencia de ingresos y la necesidad de acelerar la reactivación económica; más aún cuando el tiempo corría en contra del Poder Ejecutivo, al estar por venir el agravamiento del enfrentamiento con el legislativo y de la desaceleración económica.

Aparte de la pérdida de tiempo para plantear la delegación de facultades, no fue adecuado en la estrategia del Ejecutivo, plantear lo indispensable de los S/ 12,000 millones de mayor recaudación previstos, sin a la vez proponer estrategia alguna para devengar los S/ 24,000 millones pendientes de ejecución de inversión pública a noviembre 2021. Dado lo anterior, mirando analíticamente, cuando se busca transferir más recursos del sector privado –vía impuestos- al Estado con una disminuida capacidad de ejecución, macroeconómicamente se estaría debilitando la capacidad expansiva del gasto, en el peor momento.

Finalmente, la insistencia hasta el final por el 100% de la delegación de facultades solicitadas sin una estrategia adecuada para revertir el claro deterioro de expectativas empresariales, además, explica en parte la insuficiente delegación lograda. Este caso de lejos califica como caso de libro de texto de gestión pública.

Bonitas navidades y un mejor 2022 para todos.