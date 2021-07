Director de Forensic en KPMG en Perú

La transparencia y el buen gobierno corporativo son dos de los principios fundamentales sobre los que deben girar los negocios y más aún en la era digital. La necesidad de que las empresas y sus empleados actúen conforme a códigos de buen gobierno corporativo, demuestran entre otros valores la integridad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia y la responsabilidad en sus hábitos empresariales.

La dinámica empresarial es muy desafiante y los riesgos de fraude son muy “silenciosos”. Con el creciente aumento de estructuras más innovadoras de fraude y los cambios en las estructuras de negocios, las organizaciones deben asegurarse de que sus programas antifraude sigan siendo efectivos durante los próximos años. Por eso, el reporte de Benchmark “Fraud in the wake of COVID 19”, publicado en diciembre de 2020 por la Association of Certified Fraud Examiners - ACFE, menciona que el 41% de las empresas encuestadas planean aumentar el presupuesto para su lucha contra el fraude.

El impulso trasformador de la cultura de transparencia comienza con la lucha contra el fraude. Esto implica el reforzamiento del código de conducta, revaluación del canal de denuncia, capacitaciones asertivas, rediseño de los programas antifraude en completa alineación con las inversiones en tecnología y contratación de talentos claves.

La importancia de medir avances sobre la transparencia corporativa y la prevención del fraude se ha convertido en un constante desafío debido a las condiciones en las que se ejecutan las actividades laborales y a las brechas tecnológicas. Ley 30424 y sus modificatorias y la Norma Técnica Peruana NTP-ISO 37001 2017 contribuyen en aterrizar los programas antifraudes con el propósito de demostrar transparencia en estos tiempos de crisis. La adecuada gestión de los programas antifraude es evidencia materializada de la intención corporativa de prevenir el fraude y de examinar su control interno constantemente. Por lo tanto, la implementación y examinación de controles antifraudes en áreas de negocios críticas es el propósito de los programas antifraudes en estos momentos.

La implementación de un programa de prevención de fraude traerá como resultados indicadores de éxito que a largo plazo crean transparencia corporativa: 1. La concientización en todos los niveles en una empresa para la lucha contra el fraude. 2. La actualización de los riesgos de fraude que reflejen un panorama real, asertivo, ágil y ajustado a las exigencias de los negocios y sus desafíos en relación con la trasparencia y la reputación empresarial. 3. La adecuada inversión en el diseño de programas antifraudes. Y 4. La sensibilización en los desafíos que resulta la ejecución de tareas para prevenir, detectar e investigar fraude.

En este contexto, la evaluación del riesgo de fraude debe estar en la lupa corporativa bien sea por cambios en el entorno de negocio, actividades y estructura de una organización o por cualquier evento negativo que comprometa la continuidad de este. En resumen, la cultura de trasparencia corporativa y la prevención de fraude trasmiten confianza y se basa en el ejemplo ya que el liderazgo y el compromiso ético debe ser inquebrantable.