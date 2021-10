CEO Family and Money Matters™ Institute

Entrando ya al último trimestre del año algunos de ustedes se preguntarán, cómo hago para reducir la probabilidad que mis finanzas no estén en la situación de los participantes del juego del calamar, la popular serie coreana que trata de un grupo de 456 personas que están dispuestas a jugarse su propia vida por el premio de recibir una gran cantidad de dinero que ellos estiman les arreglará su vida financiera.

Más allá del drama, esta serie nos brinda algunos mensajes sobre la importancia de cuidar nuestras finanzas, la ansiedad que pueden generar los problemas económicos y la cadena de decisiones desafortunadas en las que podemos caer si no cuidamos nuestro dinero. Podríamos inspirarnos en la metodología original de cada juego para asegurarnos de no caer en los tentáculos del calamar. El juego de la luz roja, luz verde, me habla de la importancia de cuándo usar crédito responsablemente sabiendo que tienes una de dos cosas: uno, si es tarjeta de crédito el efectivo en tu cuenta en 45 días, o dos, si es a largo plazo que el colateral es un activo que tenga potencial de crecimiento.

El juego de la galleta me hace acordar que para ganar en las finanzas uno debe de ser creativo, por ejemplo, para poder ahorrar no se trata solo de poner lo que te sobra después de gastar o de ganar más dinero, sino de ordenar tus finanzas y buscar formas de reducir tus gastos innecesarios. Por otro lado, el juego de la cuerda nos hace recordar de la importancia de tener una estrategia de qué vas a hacer con tu dinero antes de actuar y que, sin importar el monto, igual se puede ganar si uno se mantiene educado y firme al plan de acción; de esta forma reduces la probabilidad de perder.

El juego de las canicas es un ejemplo de negocios, si es un préstamo que se debe cerrar en un porcentaje de interés, el tiempo y moneda también es importante; es posible ganar algo, aunque te digan que no. Los caminos de vidrio, hablan de la importancia de evaluar tu riesgo retorno, en los negocios; se debe estudiar el panorama viendo a los demás o usar herramientas que funcionen.

Y el juego final del calamar, la importancia de mantenerse enfocado en tu misión pase lo que pase. Sobrevive el que no pierde su enfoque, como también pasa en las finanzas. Esta serie nos enseña dos lecciones muy importantes: 1) no dejar que el dinero nos genere codicia y nos haga perder la ética, 2) el gran poder emocional que genera el dinero, que puede hacerte sacrificar la vida. Recuerda que las decisiones financieras que tomes pueden afectar a tu entorno.