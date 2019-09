Por José Ricardo Stok

PAD, Universidad de Piura

Cuántas veces escuchamos —o nos decimos a nosotros mismos— “lo barato sale caro”. En nuestra vida diaria, constantemente tenemos que optar por determinado producto o servicio, y es habitual elegir con el bolsillo. A veces, porque la diferencia de precio es tentadora y vale la pena el riesgo; otras, porque el bolsillo no da para más o hay que reservarse para otro gasto importante.

Lo cierto es que pagamos por un producto o contratamos un servicio que, tarde o temprano, resulta en pérdida: el pantalón de superoferta se deshilacha en el primer lavado; la carne vacuna estaba con rebaja, pero masticar piedra habría sido menos nocivo; el profesional contratado fue el del menor honorario luego de una ardua búsqueda, pero su servicio terminó dejando mucho que desear.

Casos hay una infinidad, algunos de ellos muy tristes, como el de un conocido que ingresó a su hijo en un instituto, porque era la única educación que podía pagarle. Tres meses antes de terminar la tecnicatura, el instituto levantó sus muebles y “se fue”, dejando a todos los alumnos y a sus padres en medio de la impotencia y el autorreproche.

Y hay otro ejemplo, muy frecuente: seguramente, cuando usted transita por las calles de Lima, tendrá que sufrir innumerables contratiempos. No por la cantidad de vehículos que compiten por la misma vía, las sinuosas y peligrosas motos o los intrépidos ciclistas, sino por la proliferación de baches —a veces, verdaderos cráteres—. ¿Cómo es posible que calles o avenidas pavimentadas hace menos de un año ya presenten semejante deterioro? ¿Cómo es que un poco de agua —la inocente garúa limeña— afecte de esa manera? Basta transitar por otras ciudades de países donde llueve copiosamente para comprobar que sus pistas resisten varios años… ¿Entonces? Será que, como me decía un amigo, parece que se construye para luego reparar…

Ocurre algo tan sencillo como lamentable. Por tratarse de obras hechas con recursos públicos (municipales o regionales), se suele elegir el presupuesto más bajo; las mismas licitaciones ya contemplan esos mínimos. Se construye o pavimenta al mínimo: el asfalto más simple, el más delgado dentro de las especificaciones. Parecería que así se cuidan los dineros del Estado. Pero no dura y hay que reparar a los pocos meses: lo barato sale caro.

También es evidente que pavimentar en horario nocturno reduce drásticamente los inconvenientes a los demás. ¿Por qué no se hace? Porque hay que pagar doble a los operarios, y no se “debe” gastar más… Entonces, sufra usted las consecuencias de esto. Lo barato sale caro. Olvidamos que si bien hay que cuidar los recursos públicos que, por cierto, provienen de nuestros impuestos, el Estado ha de priorizar el bien común, aunque cueste más.

El objetivo de una administración pública no es gastar poco, eligiendo el presupuesto más barato, aunque no sea el mejor. Hacer buen uso de los recursos no significa usarlos en menor cantidad, sino de manera eficiente: lograr las metas con la menor cantidad de recursos; es decir, con eficacia y eficiencia. El objetivo de la gestión pública es servir al bien común; su eficacia radica en cómo lo hace. No se trata de gastar menos o más, sino de gastar bien. Los organismos de control deberían vigilar esto. De lo contrario, se cae en la dictadura de lo mediocre, que es una cruel dictadura, porque relativiza todo, engañándose a sí misma y engañando a los demás. En definitiva, dejando de lado el bien común. Da pena comprobar que esa dictadura está presente en muchos órdenes de la vida.