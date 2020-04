Vicepresidente Ejecutivo de Inversiones de Rimac Seguros

Es posible establecer un patrón recurrente a lo largo de la historia del capitalismo: periodos largos de crecimiento económico generan la creencia de que la bonanza se va a prolongar de manera indefinida. Alentadas por esas expectativas, las empresas y las familias se embarcan en proyectos de acumulación de capital (plantas de producción, edificios, casas, educación) que financian con deuda. En respuesta a las altas expectativas de crecimiento la inversión crece y el stock de capital también.

Esta acumulación de deuda continúa hasta que los altos ingresos esperados no se materializan y las obligaciones de deuda son incumplidas. Como resultado, los bancos incurren en pérdidas y ven su solvencia amenazada. En ese momento el crédito deja de crecer, se retrae, y se inicia el proceso de contracción económica, quiebras y desempleo que ha caracterizado a las grandes crisis de los últimos dos siglos. Cada periodo de euforia se desarrolló bajo la falsa percepción de que “esta vez es diferente” solamente para comprobar que realmente, no lo era (1).

La rápida expansión a través del mundo del covid-19 ha servido para acentuar el final de uno de los periodos de crecimiento más largos de la historia. A partir de su impacto sobre la economía, una pandemia combina las características de un shock externo, de un shock de oferta y de un shock de demanda al mismo tiempo. Al extenderse la pandemia reduce la capacidad de producción del resto del mundo. Como se produce menos, las empresas y las personas en esos países gastan menos y, como resultado, su demanda por las exportaciones de la economía local disminuye (canal comercial).

Al mismo tiempo, al retraer los consumidores y las empresas su gasto, aumenta su ahorro y la preferencia de los mismos para colocar esos ahorros en las plazas más seguras. Eso beneficia a los países considerados como “safe havens” y reduce la liquidez disponible en las economías percibidas como de mayor riesgo (canal financiero). Más que un shock externo, sin embargo, una pandemia constituye una seguidilla de shocks externos puesto que los socios comerciales se ven obligados a detener sus economías.

Cuando la pandemia se expande entre la población local, los consumidores y las empresas deben reducir el número de horas trabajadas porque se enferman o porque deben permanecer en casa para evitar que esto suceda (shock de oferta). Al mismo tiempo, ya sea por enfermedad o por prevención, las personas y las empresas deben dedicar una mayor proporción de su gasto a salud y reducir el gasto en el resto de otros bienes (shock de demanda).

Hasta el 2018, la economía global había crecido por encima de su tendencia de largo plazo por once años consecutivos. Las bolsas de valores habían subido de manera casi ininterrumpida en ese mismo periodo, casi triplicando su valor y, aunque esto a veces no se menciona, el volumen total de deuda en el mundo se había multiplicado 1.4 veces en el mismo periodo.

En los EE.UU., por ejemplo, la tasa de desempleo alcanzó 3.5%, su mejor registro en la historia, en febrero del 2020, justo antes de iniciar un proceso de ascenso vertical nunca antes visto en respuesta a la pandemia. Se espera que la tasa de desempleo en ese país alcance niveles cercanos a 20% en mayo. Con eso, esta pandemia estaría generando no solamente la recesión más aguda de la historia moderna, sino que también la más rápida. De la misma forma en la que no existen curas ni vacunas probadas para el covid-19, no existen soluciones probadas para resolver el profundo impacto económico que generará. Sin embargo, es claro que para salvar la economía primero hay que salvar las vidas.

Hasta ahora, los gobiernos del mundo han intentado mantener a la economía global en una especie de “coma” a la espera de que las relaciones económicas puedan ser reasumidas (2). Para sostener este estado de suspensión, decenas de países han asumido el rol de proveer crédito al sistema privado para que las empresas no dejen de pagar a sus proveedores y a sus empleados.

Cuando no es posible sostener más la cadena de pagos, los países están recurriendo a alguna forma de transferencia directa a las familias que pierden sus fuentes de ingresos, en la medida en la que el desempleo se está incrementando masivamente, lo más probable es que estas transferencias sean necesarias por un periodo prolongado de tiempo.

Al mismo tiempo, los bancos centrales han reducido tasas de interés, tasas de encaje y han ampliado el ámbito de sus operaciones de redescuento para incluir casi cualquier tipo de activo. Por ejemplo, la Reserva Federal compra ahora bonos corporativos de grado especulativo y el Banco de Japón compra índices representativos del mercado bursátil.

Lo que no han hecho hasta ahora los gobiernos es financiar el gasto del Estado con la emisión de dinero (el único recurso que queda sin usar) y, gracias a eso y a la depresión en la demanda que resulta de los bajísimos niveles de empleo esperados, es que podemos esperar que la inflación se mantenga baja o inexistente en el futuro inmediato. Sin embargo, sí podemos esperar que se produzca una explosión en los niveles de endeudamiento de los gobiernos, de las empresas y de las familias como resultado de esta pandemia. Esto, a pesar de que antes de la pandemia el endeudamiento ya se encontraba en niveles muy altos.

Si bien es difícil predecir por cuánto tiempo se tendrá que sostener este coma económico, es claro que, a nivel global, los niveles de deuda resultantes de esta crisis pronto alcanzarán niveles sin precedentes. Toda esta deuda será transferida a las futuras generaciones que enfrentarán una enorme presión para cumplir con el pago de sus propias deudas, de los impuestos necesarios para que sus estados paguen las suyas o de la inflación que resulte cuando alguno de esos países finalmente incumpla con sus obligaciones.





