Termina el 2022 y muchos preparan sus propósitos para un nuevo año. Muchos de estos propósitos estarán relacionados con empezar un nuevo emprendimiento. Por este motivo, me gustaría compartir cinco recomendaciones para que empiecen su emprendimiento el 2023 de la forma más efectiva posible.

Primero, siempre empieza por identificar una necesidad. Si existe una necesidad, entonces nuestro emprendimiento buscará crear una mejor solución para atenderla. Muchos emprendedores empiezan al revés, por la solución, y este es uno de los grandes errores al momento de emprender. Podemos contar por cientos los casos de emprendedores frustrados que crearon un producto, para darse cuenta luego, que nadie lo necesitaba. Antes de dedicarle tiempo a crear una solución, se debe dedicar tiempo a ser un experto en el conocimiento de su usuario y los problemas que enfrenta al momento de atender su necesidad. Por ejemplo, debemos conocer muy claramente cómo y cuánto gasta nuestro usuario para atender la necesidad. Esta información nos será útil luego para estimar el potencial del negocio que queremos crear.

Segundo, una solución exitosa será la que atienda la necesidad de nuestro usuario de una manera más efectiva. Antes de las aplicaciones y servicios de streaming, existía el reparto de comida a domicilio, las reservas de taxi por teléfono y los alquileres de DVD. Las necesidades estaban ahí. Lo que crearon estas nuevas empresas de tecnología fue una forma más efectiva para atender la necesidad y así se apropiaron de los recursos que gastaban sus usuarios en servicios de inferior calidad.

Tercero, para identificar correctamente una necesidad, debemos investigar a nuestro usuario y empatizar con él. Vivir la experiencia. Solo habiendo realizado un trabajo de campo consciente, podremos conocer correctamente cómo nuestro usuario atiende sus necesidades y cuáles son sus prioridades. Este punto es muy relevante, ya que la solución que vayamos a construir debe, sin lugar a dudas, atender de inmediato esa prioridad. Para crear nuestra primera solución, no necesitamos crear un producto que realice decenas de funciones, solo necesitamos que realice una que ataque la prioridad de nuestro usuario. Por ejemplo, cuando alguien compra un producto en un e-commerce, la prioridad es tener el producto consigo en un tiempo específico. Muchos e-commerce fracasan porque no dan la relevancia suficiente al despacho del producto. No es que la plataforma y el surtido no sean relevantes, pero de nada servirá tener la mejor plataforma y surtido si el cliente no recibe su pedido en el tiempo deseado.

Cuarto, uno debe saltar a la acción, salir a campo, hacer entrevistas. De nada sirve hacer planes en un escritorio. Es mucho más valioso crear una primera solución y testearla con un primer grupo de usuarios, que cualquier plan de escritorio. Solo de esta forma recibiremos retroalimentación de nuestra solución para iterarla e ir avanzando hasta tener versiones mejoradas. La primera solución no tiene que ser perfecta ni debe validarse con cientos de usuarios. Hoy existen un gran número de herramientas sin código (no-code) que facilitan la creación de soluciones digitales y probarlas con una docena o menos de usuarios iniciales puede ser suficiente.

Finalmente, pero no menos importante, necesitamos estimar el tamaño potencial del negocio. Vamos a invertir tiempo y esfuerzo en crear un nuevo negocio y tenemos que saber, desde el inicio, cuánto es el retorno que vamos a recibir por esa inversión. ¿Será un negocio con ingresos de un millón de soles o de cien mil soles al año? La mejor manera de estimar este tamaño es conocer los ingresos que generan hoy las empresas que atienden la necesidad de nuestros usuarios. Ese debe ser nuestro punto de partida. Si nuestra solución es mejor que las soluciones existentes en el mercado, aspiraremos, conservadoramente, a tener ingresos similares al proveedor de la mejor solución existente. Adicionalmente, es recomendable estimar de abajo hacia arriba el tamaño del negocio a partir del gasto de nuestros usuarios. Un error muy común es pensar que todas las personas serán potenciales usuarios de nuestro nuevo negocio. Por el contrario, es probable que solo una porción reducida de los usuarios existentes migre a nuestra empresa. Usualmente recomendamos hacer estimaciones con no más de 10% de los usuarios existentes.

Oportunidades para nuevos emprendimientos, hay muchas. Solo en Perú se estima que todos los años se crean más de 150 mil empresas. Pero, para tener éxito con nuestro emprendimiento, tendremos que esforzarnos por salir de un escritorio e interactuar con nuestros usuarios para crear una solución que verdaderamente destaque en el mercado. Hay que intentarlo y un nuevo inicio de año es un buen momento para hacerlo.