Han pasado 63 años desde que el primer videojuego de la historia salió a la venta, el famoso Tennis for Two, que permitía a dos personas conectarse a una computadora análoga para jugar al tenis electrónico.1 Hoy en día, las temáticas y tipos de videojuegos son abundantes, y se han logrado ganar un lugar dentro de los hogares de miles de millones de personas, y uno de los mercados de juegos de más rápido crecimiento en el mundo es América Latina. De hecho, el mercado de juegos móviles en la región está generando US$ 3.5 mil millones en ingresos a través del gasto del consumidor en 2021, como se muestra el nuevo Informe del Mercado Global de Juegos.

El pasado 29 de agosto se conmemoró el Día Internacional del Gamer, como una fecha para celebrar a todas aquellas personas que disfrutan de jugar videojuegos, ya sea desde una consola, desde la computadora o incluso desde tu teléfono inteligente.

Sin embargo, este día no se trata solamente de gamers y su fascinación por los videojuegos, sino de la cultura y la comunidad que giran en torno a ellos; y que, a su vez, celebra la creatividad, la imaginación y las historias contenidas en millones de videojuegos que han sido creados en más de seis décadas. Tal ha sido la evolución de los videojuegos, que ahora lo común es que puedas (o requieras) comprar nuevas funcionalidades para tus personajes, reabastecer tus monedas virtuales y hasta comprar la música que le da vida a tus juegos favoritos lo que mejora y personaliza tu experiencia aún más.

Realizar estas transacciones puede ser tedioso y no tan seguro como te gustaría. Para que la experiencia de tu juego ocurra sin preocupaciones y sin interrupciones, te puedes apoyar de plataformas de pago como PayPal, que te permitirán pagar rápido, fácil y seguro. Incluso, si tienes alguna suscripción que requiera pagarse cada mes, PayPal te ayuda para que estés siempre al corriente en tus pagos y no interrumpas tus horas de diversión.

Además de ser una oportunidad de negocio para nuestros países, los juegos en línea también se han convertido en una plataforma para mostrar la riqueza de la cultura Latinoamericana. Debemos recalcar que el mercado de los juegos también ha abierto muchas puertas para desarrolladores, ilustradores, animadores e inclusive músicos.

Finalmente, el estudio Global Gaming Trends, de Kantar Consulting, publicado el 2020, indica que, si bien cada región muestra tendencias diferentes, el mundo está listo para asimilar la industria de los videojuegos como un gusto más omnipresente y menos especifico, con cientos de millones de usuarios en la región y el mundo.

