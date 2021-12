Gerente central de Consultoría en Salud y Beneficios de Marsh Perú

Las festividades de navidad y año nuevo traen consigo una serie de medidas para beneficio de los trabajadores del sector formal. Además de los días no laborables, las organizaciones establecen bonos y entregas de productos para compensar el año trabajado. Por ello, es necesario conocer la importancia de los incentivos ofrecidos, y sobre todo cuánto influyen en la positividad del ambiente laboral.

Recientemente el Gobierno declaró los días viernes 24, lunes 27, viernes 31 de diciembre del 2021 y el lunes 3 de enero del 2022 como días no laborables. No obstante, estas fechas a diferencia de los días declarados como feriados sí deben ser posteriormente compensadas por los trabajadores. Frente a ello, las organizaciones, ya han considerado tomar dichas fechas como no recuperables.

De acuerdo al último estudio sobre Beneficios de Fin de año, elaborado por Marsh, casi el 60% de las empresas señalan que no recuperarán las fechas que no se trabajarán durante navidad y año nuevo. Sin embargo, el 34% planteará una jornada parcial de trabajo para el próximo 31 de diciembre y el 38% lo hará durante las fiestas navideñas.

Aun así, las empresas que no recuperarán estas fechas logran causar un estímulo en los trabajadores debido a que, gracias a estos días de relajo, vuelven más energizados al ambiente laboral. La liberación del estrés y la generación de la relajación favorecen el desarrollo de la actividad creativa del cerebro y la capacidad de enfoque. Esto se traduce en mejora de resultados, mayor creatividad, mayor eficiencia, menor cantidad de errores, mejor productividad, todas ellas son variables que se pueden medir objetivamente.

De igual manera, las empresas tienen conocimiento de que un regalo corporativo para las fiestas de fin de año es un beneficio básico, por ello muchos se suman a la entrega de canastas de navidad. Casi el 90% de las empresas han entregado o tienen planeado entregar regalos como cestas, vales de para canjes de pavo y panetón a sus trabajadores, según el mismo informe de Marsh.

Estos incentivos son una muestra de que la organización valora el trabajo de su equipo y busca recompensarlo ya sea con beneficios tangibles o intangibles. Ambas son opciones muy valoradas, pero va a depender de las necesidades y preferencias de cada colaborador. Es importante definir arquetipos o trabajador persona, entender sus realidades y necesidades, y construir propuestas de valor que maximicen la satisfacción, la experiencia.

La pandemia ha generado mayor conciencia, de parte de las empresas y de los trabajadores, sobre la importancia y necesidad de generar más espacios que favorezcan el balance vida/trabajo. De hecho, estamos viendo en otras geografías un fenómeno de renuncias masivas de colaboradores en busca de un mayor equilibrio, en busca de encontrar y conectar con su propósito. Este tipo de beneficios, si además son definidos y comunicados con la anticipación adecuada, propician esta conexión emocional y por ende incrementan el atractivo de la empresa que los promueve.