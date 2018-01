IBM Watson va a los Grammys

La industria de grabación tiene un cierto ritmo. A lo largo de un año determinado, hay un ritmo constante de nuevos lanzamientos de artistas establecidos, contamos con los debuts de nuevos rostros y de sonidos innovadores, y tenemos la desgarradora pérdida de algunos de nuestros músicos más queridos.

Y cada año, esta compleja sinfonía de eventos llega a un crescendo en la ceremonia anual de los Premios Grammy, celebrada a finales de enero, cuando The Recording Academy nos brinda una noche para reflexionar sobre dónde ha estado nuestra música y nuestra cultura, y hacia dónde va.

El espectáculo en sí es un lienzo en el que se exhibe todo un año de arte; comprimido en una experiencia que dura solo un día. Es una celebración extraordinaria.

También es un esfuerzo monumental. Podría decirse que es el mejor concierto en vivo del planeta. Eso es porque todos los años se construye un puente entre el prestigio del pasado de la música y la promesa de su futuro, creando experiencias únicas en la vida. Y eso requiere una enorme cantidad de esfuerzo de una enorme cantidad de personas.

Es por eso que este año, por primera vez, IBM Watson y Research Technology llegaron a los Premios Grammy. Específicamente, The Recording Academy se está asociando con IBM para usar la IA experimental y Watson para negocios para ayudar a optimizar las operaciones y la producción detrás de la experiencia de la alfombra roja de los Grammy.

La asociación integrará las capacidades de Watson AI en el flujo de trabajo digital del show, ayudando al equipo editorial de Recording Academy a producir y curar el contenido de los Grammys más rápidamente y generar características más atractivas para los fanáticos.

En total, hay media docena de soluciones de investigación de Watson e IBM que respaldan al equipo de Recording Academy, incluida la capacidad de analizar y organizar tomas de video y miles de fotografías de cinco horas de la alfombra roja. La tecnología de inteligencia artificial identifica a ciertos artistas y celebridades, su posición en la alfombra roja, la emoción expresada en la imagen y el color y el estilo de la ropa que llevan puesta. A partir de esta información, el equipo editorial puede curar contenido rápidamente e incluso crear galerías de contenido similar automáticamente (por ejemplo, todas las imágenes de la nominada al Mejor Nuevo Artista, Julia Michaels, todas las imágenes de artistas nominados a la mejor canción o todas las imágenes de artistas en vestidos rojos).

Además, la tecnología Watson se usará para el análisis lírico de canciones nominadas al Grammy por décadas. Evaluará el contenido emocional de la música, identificando los temas de alegría, tristeza, ira, miedo y disgusto, dentro de cada canción. Y los fanáticos podrán visualizar los patrones y las ideas resultantes a través de una función de visualización en GRAMMY.com.

Algunas aplicaciones de AI (Inteligencia artificial) tienen que ver con la productividad de back-office y la eficiencia del flujo de trabajo. Parte de esto se trata de métodos innovadores de participación de los fanáticos. Pero todo eso no tiene precedentes. Es fácil olvidar en estos días de implacable progreso digital, que no hace mucho los sistemas eran prácticamente incapaces de procesar fuentes de información que no fuesen con ceros o binarios. No se podía acceder fácilmente a información no estructurada como imágenes, video, voz y texto; parte de un vasto universo de contenido conocido como "datos oscuros".

Hoy podemos identificar patrones en imágenes, letras y moda. Podemos analizar el afecto en la cara de una celebridad, o el tono emocional de una canción. Y podemos utilizar estos conocimientos para organizar y enriquecer el contenido, hacerlo más relevante y, en última instancia, más atractivo. Estas capacidades tienen aplicaciones que atraviesan una variedad de industrias.

Es la misma tecnología que utilizamos para ayudar a los departamentos de marketing corporativo a comprender qué contenido funciona y por qué. Trabajamos con organizaciones, grandes y complejas, de servicio al cliente para transcribir y analizar sus interacciones, buscando patrones y oportunidades para mejorar. Y, por supuesto, el reconocimiento visual y el etiquetado de fotografías es la misma tecnología que utilizamos para ayudar a los fabricantes a detectar defectos en una línea de producción.

Hay tanto que conforma la industria de la música moderna; las personalidades descomunales; los escandalosos atuendos; y por supuesto, la música en sí misma, que un día no parece suficiente para hacerle justicia. Pero con la ayuda de Watson, los fanáticos de la música tendrán la oportunidad de experimentar el espectáculo de nuevas y únicas formas. Y todos podremos celebrar juntos el progreso de la música y la tecnología.

Por Alain-Paul Michaud

Ejecutivo Comercial de Watson, IBM Sudamérica