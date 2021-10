El Perú es una nación partida, siempre lo ha sido, como muchas otras naciones en el mundo. En la práctica, lo único que no nos diferencia como peruanos es que tenemos la misma nacionalidad. A partir de la nacionalidad, cualquier otra característica nos identifica en grupos distintos. El Perú es una nación partida no porque existen elementos que nos diferencian, sino porque nuestra historia no nos ha enseñado a convivir con nuestras diferencias bajo el paraguas de la peruanidad, sino que nos ha enseñado a utilizar la peruanidad para justificar, imponer y masificar ideas e intereses.

Nuestra peruanidad es pretenciosa porque se define como lo que nos mueve en la misma dirección, sin realmente hacerlo. Es también ignorante porque hasta ahora no sabe cómo ser la razón para que nuestras diferencias no impidan que avancemos más en construir una mejor nación. La respuesta a cualquier pregunta sobre cómo construir una mejor nación está indudablemente relacionada a lo que los peruanos seamos capaces de hacer. Si nos domina nuestra peruanidad ignorante, haremos menos; si nos domina nuestra peruanidad pretenciosa, haremos más.

Por sentido común, me atrevo a afirmar que una gran mayoría de ciudadanos está a favor de una ruta compartida de desarrollo que se materialice en políticas de estado que sobrevivan y evolucionen sobre los colores ideológicos de los gobiernos de turno. Llegar a ese nivel de peruanidad pasa necesariamente por reconocer y aceptar nuestras diferencias, y pasa por aceptar que esas diferencias no dejarán de existir. La práctica de la libertad de expresarse, la práctica de tolerar ideas y la práctica de convivir con nuestras diferencias son los cimientos para construir esa peruanidad que nos moverá en la misma dirección. Lo experimentamos con el proceso de clasificación y con la participación de la Selección Peruana de Fútbol en el campeonato mundial de Rusia en 2018.

El Estado es naturalmente el orquestador y promotor de la peruanidad al ser el administrador de las políticas y recursos públicos. No perdamos de vista que la riqueza es creada por los ciudadanos y que el Estado es responsable porque regrese al ciudadano distribuyéndola en forma de salud, educación, vivienda, infraestructura, justicia, leyes, etc. En consecuencia, su centro de gravedad es el ciudadano, todos, sobretodo aquel que pertenece a grupos que por las razones que sean tiene menos oportunidad de ser escuchado y de acceder a servicios públicos.

El Estado existe para construir esa peruanidad que nos une y nos pone de acuerdo, no aquella que discrimina, y menos aquella que es pretenciosa e ignorante.