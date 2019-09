En nuestro reporte anual que pu­blica el Sistema de Información (SIM) ¿Qué proyectos dinamizarán la inversión en los próximos años?, se hace un seguimiento de la situación actual de más de 70 grandes proyectos de inversión (aquellos que superan los US$ 100 millones) en diferentes sectores económicos, como agricultura, minería, hidrocarburos, transporte, electricidad, inmobiliario e infraestructura pública. Además, como parte de la identificación de los proyectos, se califica la probabilidad (baja, media y alta) de que estos se pongan en marcha.

El monto que se espera ejecutar entre el 2019 y el 2023 asciende a casi US$ 71,000 millones. Es decir, un promedio de US$ 14,000 millones al año, lo que representará el 23% de la inversión total y el 5.4% del PBI en dichos años. Sin embargo, de no empujarse algunos proyectos importantes que de momento se califican con probabilidad media, los flujos de inversión en grandes proyectos caerían hasta US$ 9,000 millones, en promedio. Esta sería una muy mala noticia para el desarrollo del país.

Cuando analizamos los proyectos por sector económico, nos encontramos con que para el total de inversión esperada para el periodo 2019-2013, minería representa el 46% del total, con casi US$ 33,000 millones. En este sector, el proyecto más importante es Quellaveco, con US$ 5,300 millones de inversión, calificado con una probabilidad alta de ejecución puesto, que ya está en marcha y no se esperan mayores contratiempos.

El segundo proyecto minero más importante identificado para el periodo de análisis es Los Chancas, con US$ 2,800 millones, que se espera que inicie su construcción a finales del 2021 y que llegue a producir 130,000 toneladas de cobre fino en el 2025. Sin embargo, está calificado como de probabilidad media.

El segundo sector en importancia es transportes, con 19% del total. Es decir, algo más de US$ 13,000 millones. Aquí el proyecto que más destaca es la Línea 3 del Metro de Lima, con una inversión estimada de US$ 6,000 millones, aunque se encuentra calificado con probabilidad media debido a las diversas revisiones que ha tenido por parte de las autoridades. El siguiente proyecto en importancia es la Línea 2 del Metro de Lima, con una inversión total de casi US$ 5,400 millones. Dado que ya se encuentra en ejecución y parece no presentar mayores retrasos, está calificado con probabilidad alta.

A pesar de que la inversión esperada en el sector agrícola no tiene una gran dimensión en el horizonte de análisis (algo más de US$ 1,500 millones en total), tiene un gran impacto en las zonas donde se ejecuta o donde, potencialmente, se pondría en marcha. Por desgracia, todos los proyectos en la lista se encuentran calificados con probabilidad media o baja, debido, en parte, a ciertos conflictos legales (como en el caso de Olmos y Chavimochic).