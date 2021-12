Universidad del Pacífico

En los últimos días se ha hecho mención a la naturaleza de Gobierno Regional del actual régimen. Esa aseveración tiene algo de cierto, pero debemos ser cuidadosos con los términos. En cuanto a gestión, por ejemplo, de inversiones tienen un desempeño relativamente mejor que los gobiernos locales. Como sabemos, el tema de la calidad del gasto de inversión es uno pendiente en la agenda nacional, pero en cuanto a ejecución de inversiones se comportan mejor que los gobiernos locales.

En general, vemos que los funcionarios tienen un mejor nivel de conocimientos que los funcionarios locales, pero menor nivel que los del gobierno nacional. Un tema adicional es que no tienen capacidad de generar recursos propios debido a que los únicos recursos posibles son las tasas y contribuciones que contribuyen en alrededor de 1% del total de ingresos. No pueden cobrar impuestos porque no tienen ninguno asignado, como es el caso de los impuestos locales y los impuestos nacionales que todos pagamos. Esto es una desventaja porque ello quiere decir que viven de transferencias. Algunas de propiedad de ellos como el canon (donde hay minería) y el Foncor. Recientemente el Congreso de la República aprobó una ley para incrementar los recursos del Fondo de Compensación Regional, lo cual constituye 2 puntos porcentuales del IGV, lo que equivale a S/ 7,000 millones que irán recibiendo paulatinamente desde el año siguiente.

La principal fuente de financiamiento son las transferencias que reciben del Gobierno Nacional. Estos recursos se usan para pagar los sueldos de los trabajadores de salud y de educación que dependen de las Direcciones Regionales respectivas.

Como vemos, la autonomía financiera de los Gobiernos Regionales es reducida y es siempre un problema. Sin embargo, vemos que por el lado de la ejecución es donde surgen los problemas que estamos observando desde hace varios años: corrupción e ineficiencia. Como alguna vez vi en algún documental, si uno quiere encontrar corrupción debe seguir la ruta del fierro y cemento. Precisamente en dichas actividades es donde los casos de corrupción están ubicados y allí es donde hay que incidir. Si los casos de corrupción por lo que muchos gobernadores regionales están detenidos están vinculados a los gastos de inversión, los controles tienen que ser más severos. Adicionalmente los mecanismos de transparencia deben ser efectivos. En este sentido una propuesta es crear una unidad de inteligencia que revise la información de los proyectos, que establezca parámetros en las obras de infraestructura que sirvan de referencia para los valores que se deban tomar en cuenta para las distintas obras.

La identificación de diferencias significativas en costos promedio de instituciones educativas, de salud, puentes, carreteras deberían ser alertas que nos digan hacia dónde dirigir las miradas. Y no debemos tener miedo de intervenir. Los Gobiernos Regionales y Locales se desenvuelven en un país unitario donde la autonomía no puede ser confundida con soberanía. Existen reglas que cumplir que deben mantenerse y los diferentes sectores no pueden abandonar su rol rector en el sentido de monitorear y sancionar cuando sea necesario. Estas sanciones no pueden perjudicar a la población, pero sí a las autoridades. El objetivo de los distintos mecanismos de control debe ser proactivo y no reactivo. Como sabemos, la sanción a las autoridades termina generando inestabilidad política a nivel de las regiones lo que termina en un desorden administrativo mientras la población espera resultados y pierde la paciencia. Otra de las razones por la que surgen los conflictos.