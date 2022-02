Presidente de Concertum

En el Perú existe un régimen legal “vigente”, que debería constituirse en el antídoto más eficaz contra la corrupción, tan solo si se aplicara en todo acto de gestión de intereses, propios o de terceros, y las autoridades públicas dejaran de ignorarlo o incumplirlo.

En efecto la “Ley de Gestión de Intereses en la administración pública”-28024, año 2003-, mejorada por el Decreto Legislativo 1415, año 2018, y reglamentada por el D.S. 120-2019-PCM, año 2019, establecen un régimen que debe convertir la gestión de intereses-lobbying-en una actividad deseable, universal y transparente, transformando radicalmente su conocida y perjudicial versión de tráfico de influencias, cabildeo y corrupción abierta.

Para lograr ese cambio de 180 grados, se necesita convertir la gestión de intereses en una práctica sana, abierta, democrática y muy útil para la necesaria interacción y convivencia entre las actividades privadas y la pública. Porque es indudable que se necesitan y alimentan mutuamente, siendo impensable que vivan divorciadas o que se permitan entre ellas contactos clandestinos, privilegiados y oscuros.

La ley original, 28024, del 2003, fue completamente neutralizada por oscuros intereses, al excluir arbitrariamente la gestión de intereses “propios” de las obligaciones de transparencia contenidas en su articulado, circunscribiéndolas a la gestión de intereses de “terceros”. Recién con el DL 1415, promulgado 15 años después, se eliminó tal distingo y también se estableció un sistema digital y en línea para el registro de los actos de gestión y para la publicación de las agendas oficiales, superando el muy obsoleto sistema establecido en la ley original.

Con el reglamento del 2019-DS 120-2019-PCM- se precisaron los alcances y características de tales registros de visitas en línea y de la publicación de las agendas oficiales, apoyándose en las Secretarías de Integridad y de Gobierno Digital de la PCM. Dado el tiempo transcurrido, no hay ninguna justificación para que TODOS los actos de gestión no queden recogidos y publicitados en el Registro de Visitas en Línea que TODAS las instituciones públicas en las que se realizan actos de gestión todos los días, deben llevar y publicar en los respectivos portales.

Cualquiera de los actos de corrupción que han perjudicado la democracia y la economía nacional, hubiera quedado al descubierto en su génesis, de haber estado vigente y en sana práctica el referido régimen, pues su oportuna publicidad hubiera gatillado la fundamentada reacción de todos los actores o agentes afectados, quienes hubieran podido esgrimir sus argumentos en contra de carreteras sin tránsito ni demanda, gasoductos desfinanciados, compras sobrevaluadas, contratos amañados, licitaciones sesgadas, reuniones turbias, arreglos clandestinos y un larguísimo y muy lamentable etcétera.

Si de verdad se quiere vivir en un país sin corrupción, sin paralizar la economía y los negocios limpios y sin regímenes draconianos contra las autoridades públicas, debemos exigir que el régimen normado entre en real vigencia. No más accesos privilegiados, ni componendas secretas. Solo transparencia y publicidad en tiempo real. Prevención mejor que autopsia. Publicidad en vez de oscurantismo. Ex ante en vez de ex post.