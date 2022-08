Detectamos diversos factores que amenazan a una depreciación de la moneda peruana a fines de año. La continua suba de tasas por parte de la Fed, la caída del precio de los comodities principalmente en el cobre y la continua incertidumbre del riesgo político, afecta negativamente al tipo de cambio, detectándolo como los principales factores para que el tipo de cambio alcance la zona de S/ 4.25 – S/ 4.35 por dólar para fines de año.

Como bien lo mencionamos en el último artículo que escribimos sobre el dólar y el impacto al sol y monedas emergentes, mencionamos claramente nuestra visión negativa para el nuevo sol, recomendando a todos nuestros seguidores comprar dólares en la caída del tipo de cambio a la zona de 3.63.

De acuerdo a ello analizaremos estos 3 factores a profundidad:

La coyuntura económica internacional y local en su mayoría están generando presiones alcistas para el tipo de cambio del sol vs el dólar americano. En el entorno internacional se encuentran dos factores: La política monetaria contractiva del banco central de Estados Unidos que ha venido realizando alzas de tasas agresivas de tasas en un periodo corto de tiempo con el propósito de controlar su elevada inflación, y en el aspecto internacional se observa un proceso correctivo de las materias primas que reducen el valor de las exportaciones peruanas y provocan que ingresen menos dólares a nuestra economía.

Por otro lado, a nivel local, el involucramiento del presidente Castillo en un caso de corrupción, un congreso fragmentado y una baja capacidad de ejecución de gasto a nivel ministerial crean la receta perfecta para alejar la inversión extranjera de nuestro país.

El aumento del precio del dólar estadounidense frente al euro y las otras monedas más fuertes del mundo es uno de los eventos económicos más importantes del 2022 hasta ahora. El fortalecimiento de la moneda estadounidense se debe, en gran parte, al marcado aumento de la tasa de interés adoptado por la Reserva Federal de los Estados Unidos a principios de año, con el objetivo de frenar la inflación. Una tasa de interés más alta en los EE. UU. ayuda a atraer inversores al dólar gracias a su mayor rentabilidad. A medida que más personas compran dólares, crece la demanda de la moneda, fortaleciéndola en el proceso.

En la última reunión de decisión de tasa de interés en Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sugirió que podría provocarse una pausa en el ciclo alcista de tasas de interés, sin embargo, en la minuta de esa decisión, la mayoría de miembros del directorio coincide que es poco probable detener el alza de tasas porque la inflación actual a pesar de haber desacelerado, sigue encontrándose lejos de la meta de 2% de fin de año de la autoridad monetaria. En el evento de reunión de banqueros centrales a realizarse en la última semana de agosto se obtendrá mayores luces sobre el futuro de la política monetaria de Estados Unidos.

Por otro lado. El precio del cobre registró su mayor caída trimestral desde el 2011 en el segundo trimestre de este año. El desempeño del mercado del cobre depende de cómo cambie el sentimiento global a medida que la Reserva Federal de EE.UU. aumenta las tasas de interés, pero dijo que es probable que los problemas de suministro mantengan el mercado ajustado y que las medidas de estímulo fiscal en China durante los próximos seis a 12 meses impulsarán la demanda. Considerando que el Perú es un país minero, y que el cobre es su principal metal exportado, la caída del precio reduce las exportaciones y el ingreso de dólares a nuestra economía presionando el alza del tipo de cambio. Los nuevos datos macroeconómicos de China que muestran debilitamiento de su actividad económica ponen más presión a la baja del metal rojo, la reacción de la policita económica de China podría ayudar a aliviar estos efectos.

Finalmente, el Estado peruano, tiene mayor margen para gastar en la segunda mitad del año, por lo que los observadores esperan un repunte de la inversión pública. Sin embargo, existen varios obstáculos para el crecimiento económico que podrían afectar las perspectivas. A fines de agosto entrará en vigencia un decreto que limita la tercerización laboral y también se discuten cambios a la ley de negociación colectiva de trabajo, lo que pone en alerta a muchas empresas y sectores. Además, la inestabilidad política juega en contra de las posibilidades de inversión. Mientras no cambie la constitución política, no hay daños irreversibles en el sector minero. Tiene una disposición de no discriminación, que establece que la inversión extranjera debe recibir el mismo trato que la inversión nacional. Finalmente, el involucramiento del presidente en un caso de corrupción acentúa la inestabilidad política, aspectos que presionan el tipo de cambio alza.

Desde la perspectiva técnica detectamos una oportunidad de compra de dólares esta corrección a la zona de S/ 3.84 por dólar. El TC se encuentra dentro de una canalización alcista desarrollando la onda 3) de un movimiento expandido de onda (5) por lo cual la moneda peruana debe perforar los máximos de S/ 4 para ir al objetivo de 4.40 – 4.50 a fines de año.

Recomendamos, mantener sus ahorros en USD y próximamente al euro, tomando ventaja del fortalecimiento de la moneda verde a nivel mundial.