Fashion Tech: innovacion, tecnología y moda

Por: Annalucia Fasson Llosa, socia del Estudio Muñiz

La tecnología rompe esquemas y transforma la forma de hacer negocios. El sector de la moda, textil y fashion retail no ha sido ajeno a este fenómeno. Actualmente, las empresas de este sector invierten sumas considerables para mejorar su sistema de e-commerce , ya que ahora el consumidor puede escoger dónde, cómo y qué producto comprar con un solo click. Cada día surgen ideas que conllevan el desarrollo de un nuevo dress code; propuestas que nacen en startups que mezclan tecnología y moda, y cuyos productos integran la tendencia conocida como fashiontech o fashtech.

Pero ¿qué es una startup?

Son aquellas empresas que recién se constituyen, cuyo modelo de negocio es innovador y que si bien están asociadas a la tecnología, se dedican a desarrollar ideas creativas con propuestas que las diferencian de la competencia, para ser los pioneros y poder posicionarse en el mercado.

¿Es posible obtener financiamiento con una startup de moda?

En efecto, existen diversas fuentes de financiamiento como el Fashion Capital Partners, que tiene como objetivo invertir en empresas tecnológicas de moda y lujo, así como en diseñadores innovadores en Europa y Estados Unidos, a través de la modalidad de business angel (inversionistas). Adicionalmente, brindan un programa de mentoring, asistiéndolas en la creación de valor, estrategia, desarrollo comercial, mercadotecnia o finanzas, dándoles acceso a su propia red de desarrollo de negocios para permitir a las empresas acelerar y tener éxito.

Por otro lado, encontramos el Programa COSME, que financia emprendimientos de moda. En Inglaterra a los inversionistas se les conoce como fashion angels y en España encontramos una incubadora llamada Atelier by ISEM, de la Universidad de Navarra, que invierte en startups de moda para que posicionen su marca no solo en España, sino también a nivel internacional. En el Perú, por ejemplo, encontramos a Emprende UP de la Universidad Pacífico, que está empezando a apostar por este sector.

¿Cómo se conecta el sector moda, textil o fashion retail con la tecnología? Aquí algunos ejemplos:

1. Nanotecnología: se usan nanopartículas para que una blusa no se manche si, por ejemplo, se le derrama vino.

2. Weareables technology: casacas solares que sirven para recargar celulares.

3. Elektrocouture: consiste en usar leds en las prendas.

4. Impresora 3D: se imprime la tela con un software, confeccionando una prenda a la medida.

5. Nike y Adidas han presentado polos antisudoración o zapatillas con amortiguadores 3D.

6. La gala del Metropolitan Museum of Art de 2016 tuvo como tema Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology. Se pudo apreciar un vestido con una tela que brillaba en la oscuridad de Zac Posen o un vestido hecho de plástico reciclado que lució la actriz Emma Watson.

Ojalá que pronto el Gobierno se fije en el sector de la moda, textil y fashion retail para que mediante una regulación adecuada incentive el desarrollo de más emprendimientos en beneficio de todos los peruanos.