Una variable fundamental en economía son las expectativas, dependerán de estas las decisiones por adoptar por parte de los agentes económicos frente a un futuro incierto. En tal sentido, de las expectativas dependerán decisiones sobre la inversión privada (20% del gasto agregado) determinante del PBI de corto plazo y del PBI potencial. Por ello, referiré algunos eventos que hoy afectan adversamente a las expectativas empresariales y el contexto económico actual y futuro.

Para comenzar, las expectativas referenciadas en esta nota, son las medidas en la encuesta mensual del Banco Central de Reserva (BCRP) aplicada a los empresarios sobre la perspectiva futura de la economía a 3 y 12 meses. Observamos que desde el último trimestre del 2020 en adelante el deterioro sostenido de las expectativas empresariales, pudiendo continuar este, si la incertidumbre aumenta por ejemplo, cuanto más difusas y/o controversiales sean las políticas públicas anunciadas, pugnas por poder al interior del Estado, Investigaciones y carencia de probidad de funcionarios estatales, entre otros hechos. El previsible resultado es menos certidumbre, más pesimismo sobre las perspectivas de la economía- no sólo a 3 (como ahora) sino a 12 meses también. Con ello, se ralentizarán las decisiones de inversión por parte de los empresarios, siendo esto consistente con una proyección de crecimiento 0 de la inversión privada para el 2022 por el BCRP en su último Reporte Inflación. A continuación algunas malas nuevas alineadas a lo anterior.

Pugna Poder Ejecutivo-Congreso. Comportamientos de Poderes del Estado enfrascados en una muy conocida frase popular como es el “toma que te doy”; el caso es que durante 2 meses hemos observado múltiples amenazas entre ellos, lo que conlleva explícitamente a inciertos contextos futuros. Un ejemplo de ello es cuando la semana pasada, el Congreso aprobó por insistencia un proyecto de ley, que acota las motivaciones a invocar por el Poder Ejecutivo cuando se plantea la denominada “cuestión de confianza” ante el Congreso. La norma promulgada señala que sólo podrá ser ejercida por el Gobierno cuando se refiera a materias de su competencia, sin afectar “las competencias exclusivas y excluyentes”. Seguidamente, el Ejecutivo –como era de esperar- presentó una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. El ruido político con afectación adversa sobre las expectativas, no sólo de los inversores es más que esperable.

Pugna medios de comunicación –Poder Ejecutivo. En este primer trimestre de la administración Castillo, se evidencia la intermitente y áspera relación con la mayoría de medios de comunicación. Esto no es de ahora, sino que deviene de un existente y un marcado sesgo de estos a favor de la ex candidata que perdió la elección, con poco esfuerzo dirigido hacia una mayor imparcialidad en el accionar de ellos, así independientemente de señalar la existencia de reales equívocos en la administración Castillo, no tendrían los medios, similar prolijidad en informar sobre algunas iniciativas que funcionan. Esta asimetría en el tratamiento de la información explicaría en parte una evidenciada reticencia de la administración Castillo, a interactuar con los medios de comunicación. Por ejemplo, poca difusión tuvo la posibilidad actual que afiliados que acrediten 10 años de aportes a la ONP accedan a una pensión proporcional de S/ 250, mientras que, si acreditan 15 años, la pensión será de S/ 350. Antes, de no haber aportado 20 años a la ONP, no tenían derecho a pensión alguna.

Mas del 80% Gobernadores Regionales investigados por corrupción. A la fecha 18 gobernadores son investigados. Uno sentenciado y prófugo de la justicia, tres detenidos con prisión preventiva o detención preliminar, uno con arresto domiciliario y uno con impedimento de salida del país, todos involucrados en presuntos actos de corrupción. ¿Quiénes son los investigados por ser corruptores? ¿Contexto promotor de la inversión?

Como vemos la existencia de incertidumbre, que ya venía deteriorando expectativas, necesita correctivos, hacer poco o nada pone en cuestión la conocida aseveración sobre si ya no podemos estar peor, o sea si ya hemos tocado fondo…porque podemos seguir cavando.