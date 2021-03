César Molleda Solis, Director independiente y consultor en mejoramiento y reestructuración de empresas. Especialista en temas económicos y financieros.

La propia coyuntura del mercado nos obliga a estar enfocados en tomar decisiones del día a día, además de tener que asistir a reuniones muchas veces agobiantes con clientes actuales y potenciales, con proveedores estratégicos, calmando su incertidumbre acerca de nuestra viabilidad, y si todo ello no fuese poco, conversando con los colaboradores para alentarlos.

Sin embargo, todo ello está bien, más aún, es lo que corresponde asumir y hacer, siendo esta rutina el nuevo día a día en muchas empresas. Ante ese escenario de adversidad, debemos buscar un momento para reflexionar y analizar la real situación de la empresa, además de preguntarnos, ¿Existen oportunidades? y veremos que no necesariamente todo es sombrío. Si no lo hacemos podríamos dejar pasar valiosas oportunidades que podrían ser aprovechadas, como lo son: las fusiones y adquisiciones, cuyo acrónimo en inglés es M&A (mergers and acquisitions), las mismas que pueden ser a nivel de empresa o sólo de unidades de negocio, que permitiría a la empresa enfrentar al mercado (actual y potencial) muchas veces con mayores recursos y eficiencia.

Asimismo, debemos tener presente que lo primordial es estar seguro de la necesidad y los beneficios que se conseguirían con estas operaciones, considerar que no debe primar en el análisis el tamaño de las empresas, lo predominante es el proyectar de manera objetiva y técnica los fondos que una fusión o adquisición requieren, considerando además que si se cuenta con los fondos que estos sean los suficientes, en caso contrario, si se podría asumir un financiamiento para este tipo de operación.

No olvidemos que el actual escenario le es favorable al comprador, por lo que representa una oportunidad que se puede aprovechar dimensionando los riesgos inherentes a esas operaciones. Por otro lado, se deberá de efectuar un análisis de las restricciones legales y regulatorias, el aspecto tributario de la transacción y el ruido que podría causar en el posicionamiento de la marca o de la empresa en el mercado. Con todos estos análisis se deberá elaborar una buena estrategia de negociación de manera previa.

Las M&A ofrecen una solución a las empresas que requieren desprenderse de activos para continuar en el mercado, y para los compradores representan una oportunidad para hacerse de activos estratégicos necesarios. En el caso de fusiones, se distinguen dos: 1) Fusión pura, que consiste en la unión de dos o más empresas creándose una nueva distinta a las anteriores, y 2) Fusión por absorción, que consiste en que una empresa adquiere e integra a otra manteniendo su personería jurídica. En cuanto a las adquisiciones no existe una clasificación determinada, ya que existen diversas modalidades de acuerdo a las necesidades y condiciones de las partes que intervienen.

Es importante remarcar que las M&A deben generar sinergias derivadas de la operación, normalmente relacionadas con la disminución de costos e integración de procesos o ampliación de mercado, que son claves en la cadena de valor de la empresa. El éxito en este tipo de operación dependerá de la capacidad que tienen la empresas para que la integración deseada se produzca sin conflictos, ya sean laborales, operativos o estratégicos, es por ello que el impacto de estos factores también debe ser evaluados de manera previa a la decisión.

Normalmente las fusiones pueden fracasar debido a: falta de capacidad para armonizar el accionar del personal, lo que a su vez genera enfrentamientos, falta de compromiso, dificultad de integración de las culturas involucradas, falta de sincronía en los equipos directivos y en el personal. Lo que conlleva a que normalmente se elija una adquisición en vez de una fusión, dado que al existir un adquirente este se impondrá frente a la empresa adquirida, facilitando de esta manera el proceso de integración. Para concluir, el explorar y analizar la M&A en la actual coyuntura es una buena alternativa, por cuanto ambas proporcionan a las empresas involucradas la posibilidad de crecimiento, consolidación o rescate ante una situación difícil.

Si a la resiliencia y disrupción. ¡Gracias y éxitos…!!!