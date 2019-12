Julio Tresierra

Pediatra y Gerente Médico en Sanofi Pasteur

Recientemente, el Departamento de Salud de Filipinas confirmó el tercer caso de polio en una niña de cuatro años que no había recibido la vacuna contra esta enfermedad. Filipinas se encontraba libre de este mal desde hace 19 años[1].

Por ello, los esfuerzos por mantener a los niños libres del virus de polio en todo el mundo no cesan. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una vez erradicada la poliomielitis, será posible celebrar un progreso de la salud pública mundial que beneficiará equitativamente a todas las personas, independientemente de donde vivan[2].

Esto debido a que no sólo representará una mejora en la salud, sino también que tendrá un impacto positivo en la economía, pues se ha revelado que la eliminación de esta enfermedad permitirá ahorrar entre US$ 40,000 y US$ 50,000 millones en inversión en costos de salud como vacunas, hospitalización, medicinas, entre otros, principalmente en los países de bajos ingresos2.

Si bien esta enfermedad está eliminada del Perú desde hace 28 años, es importante que la población esté consciente de que la poliomielitis por “Poliovirus Salvaje”, aún existe en el mundo. En ese sentido, si una persona viaja a Afganistán, Nigeria o Pakistán se contagia y vuelve al país, pone en riesgo a la población no inmunizada contra el virus[3]. He ahí la importancia de la vacunación local, pues el reingreso de este virus al país podría afectar a miles de niños que no han sido inmunizados, dejándolos expuestos a sufrir una parálisis de por vida a causa de esta afección, o la muerte.

Al igual que en Filipinas, existe una parte de la población peruana que no cree en la eficacia y seguridad de las vacunas. Esta postura nos ha llevado a que, durante la campaña de vacunación contra la polio del 2018, solo se haya logrado un 80.6%[4] de inmunizaciones en menores de cinco años. Vale recalcar que solo los niños que cuenten con esta vacuna podrán estar a salvo en caso surja un brote en nuestro país.

¿Cuál es la mejor manera de estar preparados y proteger a la población? Vacunar con todas las dosis correspondientes y según el calendario de inmunización del Ministerio de Salud (Minsa) a los menores de cinco años.

Es importante recordar a la población que las vacunas contra la poliomielitis son seguras y brindan una protección de por vida a quien las reciba. Además, pueden encontrarse de manera gratuita en los centros públicos de salud de todo el país[5].

