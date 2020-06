Por Francisco Pantigoso Velloso da Silveira, catedrático de las universidades del Pacífico y UPC

Es curioso cómo a raíz de una situación de pandemia, lo tributario puede salir fortalecido.

Por parte del Estado, una necesidad de reinventar las reglas fiscales, en aras de que se cobre lo justo y a quien puede realmente pagarlo, sin generar contingencias innecesarias a los contribuyentes y eliminando los bolsones de evasión y elusión, siempre en base al respeto a los principios de legalidad, uniformidad y no confiscatoriedad, aplicando normas que sean acordes a la realidad nacional.

Por parte de los contribuyentes, para que se tome conciencia de la importancia de estar bien asesorados en materia fiscal y con una permanente actualización normativa, bajo una actitud proactiva desde la interna empresarial, que conlleva una necesaria interrelación de áreas en las empresas.

Pero vemos que el Estado, si bien ha decretado medidas acertadas como son las prórrogas a pagos, suspensiones o rebajas a ciertos pagos a cuenta, aumento de un año más a la aplicación de pérdidas, dación de fraccionamiento especial, etc,, existen temas que se deberían mejorar como son:

a) Revisión de reglas de devengo del IGV y pagos a cuenta.- Ya que las empresas han de facturar pero no podrán abonar al mes siguiente por esos ingresos netos.

b) Eliminación de sobrecostos.- Como son el ITAN; y las reglas de subcapitalización del 2020; el primero, porque no hay pagos a cuenta a dónde aplicar este ITAN, y el segund,o porque muchas empresas caerán a través de préstamos tomados, en intereses no deducibles.

c) No discriminar entre contribuyentes.- Los Principales Contribuyentes y los que obtuvieron Ingresos Netos mayores a 5000 UIT en el 2019, no tienen hoy mayores beneficios; al primero no se les ha extendido vencimientos en la última RS 099-2020/SUNAT, y a los segundos nunca se les benefició de prórroga alguna. ¿Es dable hacer distinciones entre deudores tributarios si la crisis es extensiva a todas las empresas en menor o mayor grado?. ¿Es factible determinar capacidad contributiva a través de ingresos netos, en vez de descontar a éstos gastos y costos?.

d) Reinventar los sistemas tributarios.- El Ejecutivo en su pedido de facultades delegadas sugirió unificación y/o reformas al RER y Nuevo RUS, pero nada de esto sucedió. No es dable que se critique la existencia de enanismos y elusiones si no se hace nada por mejorar el sistema actual.

e) Normas claras y sencillas.- Se ha constatado que en las cinco normas sobre prórrogas de tributos, lo mejor hubiese sido generar textos únicos consolidando cada vez que haya un cambio al texto modificado, para generar facilidad de lectura a los miles de contribuyentes a los cuales les es difícil interpretar los cambios. O lo que es mejor, desde un inicio generar –ante la evidencia del problema de confinamiento social- una prórroga más extendida, a fin de no tener tantas intermedias en el camino.