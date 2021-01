Periodista

“Hacemos el llamado a todos los peruanos, que si no lo tomamos en serio (el incremento de casos), sea rebrote, ola, olita o tsunami nos va a arrollar, lo que sea”, dijo ayer la ministra de Salud. Se lo estaba diciendo al ministro de Economía, Waldo Mendoza.

La expresión de la ministra no fue una frase que se le escapó. Es evidente que lo quiso decir. Como también quiso que todo el país sepa que ella y el ministro del MEF tenían discrepancias.

La ministra parece librar una dura batalla interna. Ella y algunos otros miembros del Gabinete tendrían claro –desde hace algunas semanas, y así lo habrían hecho saber en Consejo de Ministros- que estamos ya ante una segunda ola –y con el virus reforzado con sus variantes-, y estarían presionando por tomar medidas adecuadas para evitar que nuevamente estemos ante el colapso total de la red hospitalaria, la falta de oxígeno, y el crecimiento acelerado de contagios y muertes.

En la otra orilla estarían el ministro de Economía y otros ministros (Producción, según se dice) que considerarían que este es solo un rebrote, que no hay segunda ola, y que no es necesario ni se justifica sacrificar más la economía. Este grupo estaría apoyado por la premier y el mismo presidente, quienes en la última y desastrosa conferencia de prensa insistieron en lo del rebrote, y a regañadientes, frente a la presión de la prensa, hablaron de que estaríamos ante el “inicio” de una segunda ola.

No sorprende –si esto es así, y por las palabras de la ministra de Salud parece que sí lo es– la posición del ministro de Economía. Él no solo estaría –como responsable del MEF– privilegiando la economía sobre la salud, sino que estaría evitando dar su brazo a torcer, ¿por orgullo, terquedad, miedo al ridículo?

El 19 de octubre pasado, en este mismo diario, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, escribió, contundentemente: “(…) estamos muy cerca o ya hemos alcanzado la inmunidad de rebaño. En consecuencia, no veremos una segunda ola en el Perú”. ¿Cómo pudo ser tan categórico para decir que ya había inmunidad de rebaño en el Perú y que no habría segunda ola? No se ha probado que exista la inmunidad de rebaño en esta pandemia. Por el contrario, las reinfecciones y variantes del virus harían tambalear esa tesis. ¿Quiere ahora probar el ministro Waldo Mendoza desde el MEF que en el Perú sí puede existir la inmunidad de rebaño?

Y sobre la segunda ola, todos los especialistas y expertos señalan que ya estamos en una segunda ola, lenta pero sostenidamente. Ya no hay camas UCI, y tenemos varias regiones en situación dramática. Es obvio que el ministro Waldo Mendoza, después de lo que escribió, será el último en reconocer públicamente que estamos ante una segunda ola, aunque lo esté revolcando.

Lo cierto es que esta discrepancia no es poca cosa. Si imaginamos el escenario, es muy probable que las incoherentes, confusas y desordenadas medidas anunciadas el miércoles hayan sido producto de una tensa discusión y “negociación” entre el Minsa versus el MEF y probablemente Producción, más que el resultado de una posición convencida, consistente y unificada en el Ejecutivo.

Pero parece que el rebrote y la ola no son lo único que separa al Minsa del MEF y de la PCM. Según parece, el proceso de vacunación también sería motivo de discrepancia. El Minsa consideraría –y aparentemente con sólidas razones– que si algo sabe hacer es vacunar, y por tanto, debe ser ese ministerio el que maneje el proceso, la base de datos y determine las prioridades en la vacunación.

Otros sectores en el Gobierno estarían más interesados en que el grupo ligado al sector privado sea el que tenga la voz cantante, maneje la base de datos y determine las prioridades en la vacunación, y no solo sea apoyo logístico.

Si todas estas discrepancias no se zanjan para bien del país, teniendo en cuenta la muy grave situación que se nos puede venir, y no las posiciones personales o los intereses de grupo…¡que Dios nos coja confesados!