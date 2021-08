Periodista

Hace pocos días, y luego de la designación del Gabinete y el nombramiento de funcionarios, la congresista Flor Pablo señaló en Twitter (02/08) que se sentía engañada, y que tenía que levantar la voz de alerta porque Pedro Castillo les prometió tender puentes hacia el centro.

Pocas veces hemos visto un candidato y un gobierno tan consecuente y –aunque suene raro, fuerte, y hasta contradictorio–tan transparente como este. Todo lo que sostuvieron y prometieron en campaña lo están ejecutando desde el gobierno. De una forma improvisada, desordenada, caótica, y poco transparente (ahí la contradicción) pero están haciendo lo que dijeron que harían. Nunca ocultaron sus intenciones. Siempre hablaron fuerte y claro. De tal manera que quizás la congresista se autoengañó, o ensaya una justificación.

Muchas de las acciones que impulsa hoy el gobierno fueron anunciadas detalladamente. Un gobierno de Perú Libre, porque ellos fueron los que ganaron; la Asamblea Constituyente modificando el artículo 206° o valiéndose del 32° de la Constitución; la participación empresarial del Estado en algunos sectores, como lo que se anuncia sobre el gas. La política exterior. Y hasta un posible indulto a Antauro Humala, justificado en que un gobierno debe mostrar humanidad. Obviamente estos son solo algunos ejemplos.

Hoy se puede afirmar que este Gabinete y los funcionarios que se vienen nombrando responden a la línea de pensamiento, a los objetivos, y a los intereses de Perú Libre, y de sus máximos representantes. ¿Sorprende?

Por lo que se viene haciendo hasta hoy, uno podría pensar que han decidido apretar el acelerador para lograr sus metas –cualquiera que estas sean- antes que la oposición reaccione y articule, antes que las campañas en su contra y los problemas judiciales los arrinconen, y antes que se produzca el inevitable desgaste del gobierno.

Quizás por eso, y ante las críticas, denuncias, investigaciones y acusaciones de las que vienen siendo objeto varios de los miembros formales e informales del gobierno en apenas 15 días de administración, el Ejecutivo ha decidido contragolpear y mostrar que nada ni nadie los va a hacer retroceder en la ejecución de su plan.

El gremio sindical del Presidente anuncia que se convertirá en partido político y trae a Evo Morales como su invitado especial; el primer ministro anuncia que no renunciará a pesar de que se presentará ante el Congreso a pedir la confianza con una investigación por apología del terrorismo, otra por lavado de activos, y ahora por terrorismo; el mismo Premier le lanza –suponemos con la autorización del presidente– una advertencia pública al ya maltratado Presidente del BCR; el secretario general de Perú Libre se enfrenta públicamente a los fiscales; y el Presidente va personalmente al Parlamento para que el Congreso de marcha atrás en decisiones que han sido producto de acuerdos internos en otro poder del Estado, mostrando una curiosa interpretación acerca de la separación y el equilibrio de poderes.

¿Nada detiene o “modera” al Ejecutivo?, salvo por algunas rectificaciones en nombramientos con muy evidentes problemas, todo haría pensar –por ahora- que no. Todo lo contrario. No hay “moderación”, “humalización”, ni puentes hacia el centro. Incluso la presencia de Pedro Francke parece no haber servido de mucho como varios sectores creían o esperaban.

Francke no ha dicho nada sobre el desplante del Presidente a Julio Velarde, ni se le ha oído nada todavía sobre lo dicho por el Premier en referencia al Presidente del BCR (“seguirá en el BCR en la medida que trabaje para las grandes mayorías”), lo cual genera la interrogante sobre su verdadera fuerza en el Ejecutivo, y/o capacidad para defender realmente la permanencia de Velarde.