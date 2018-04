Los empleos en la ciudad no corren más riesgo de automatización que un siglo atrás

A principios de 1800, los trabajadores textiles en el Reino Unido se vieron amenazados por la introducción de las máquinas, lo que llevó a la rebelión de los luditas entre 1811 y 1813. Si bien este tipo de acción es muy poco frecuente, las protestas contra la automatización son cada vez más comunes.

Al igual que con los luditas, hoy existe una creciente preocupación de que los avances en inteligencia artificial (IA) y robótica eliminen muchos puestos de trabajo de baja y mediana cualificación. No obstante, si bien esto presentará un desafío importante en los próximos años, los puestos de trabajo en las ciudades del Reino Unido no corren más riesgo de automatización hoy que un siglo atrás.

Esto concuerda con un nuevo informe de Cities Outlook 2018 enfocado en el Reino Unido, que analiza cómo los avances tecnológicos afectarán el mercado laboral para 2030 y cómo se compara con el principio del siglo XX.

Los mercados laborales suelen recuperarse

En 1911, la cantidad de empleados domésticos y lavanderos comenzó a disminuir drásticamente debido a la llegada de aparatos eléctricos como lavadoras y aspiradoras. Esto significó que en 1951, la cantidad de lavanderos y empleados domésticos había caído en un 34% y un 67%, respectivamente.

De cara al futuro, el informe muestra que alrededor de 3.6 millones de empleos estarán en riesgo de aquí a 2030, con más del 50% de las pérdidas provenientes de solo cinco ocupaciones: asistentes de ventas, personal administrativo, representantes de servicio al cliente, ensambladores y operarios de máquinas.

"Si bien las posibles pérdidas de puestos de trabajo representarán un desafío, la historia muestra que las ciudades estuvieron expuestas a un riesgo similar hace cien años como resultado tanto de la automatización como de la globalización. A pesar de esto, la mayoría ha podido recuperarse y crecer", dice el informe.

De hecho, 52 ciudades en Inglaterra ahora tienen más trabajos que en 1911, mientras que 27 han superado el doble de su fuerza laboral. En la ciudad de Slough, los empleos han aumentado en un 900% en los últimos 100 años, mientras que los empleos en Londres se han incrementado en más del 51%, según el informe.

Según la Fundación Nacional para la Ciencia, Tecnología y las Artes (National Endowment for Science, Technology and the Arts, NESTA), la mitad de todos los aumentos de empleo para 2030 se creará en ocupaciones financiadas con fondos públicos, como en los sectores de salud y bienestar, mientras que el 26% se creará para los trabajadores menos cualificados en el sector privado. El 24% restante se creará para personas altamente cualificadas en el sector privado.

El futuro del trabajo

Los cambios en el mercado laboral también se reflejarán en la necesidad de que los empleados aprendan nuevas habilidades y actualicen las que ya poseen.

En el informe, el director ejecutivo de Tech City UK, Gerard Grech, manifiesta: "La actualización de las habilidades y la capacitación profesional deben convertirse en la norma, y ​​es esencial que equipemos a los jóvenes para enfrentar el futuro del trabajo".

Este es también el fundamento de un informe del Foro Económico Mundial y el Boston Consulting Group, que argumentan que los trabajadores tendrán que adaptarse rápidamente, apresurándose a adquirir un nuevo conjunto de habilidades que los ayudarán a sobrevivir en un mercado de trabajo que cambia rápidamente.

Las nuevas habilidades incluirán resolución de problemas, pensamiento crítico y creatividad, así como el desarrollo del hábito de aprendizaje durante toda la vida.

El informe, que analizó 50 millones de ofertas de trabajo en línea en los Estados Unidos, también revela que, si bien la automatización y la inteligencia artificial podrían afectar a 1.4 millones de empleos en los Estados Unidos para 2026, también crearían alrededor de 11 millones.

En los sectores de educación, capacitación y bibliotecas, por ejemplo, se espera que para 2026 se creen alrededor de 790,000 empleos, mientras que en el cuidado de la salud se llegará a 2.3 millones.

Por Rob Smith - Formative Content

Fuente: Foro Económico Mundial