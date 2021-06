Socio de Thorne & Associates y exministro de Economía:

Ese es un proceso muy interesante porque los mercados, (hoy) se van a dar cuenta que el candidato promercado, que en este caso sería Keiko Fujimori “empieza a ganar”. Eso da un gran empuje inicialmente, pero ahí no acabó el proceso porque lo que manda finalmente es el recuento de votos de la ONPE. Lo que vamos a tener son varias subidas y bajadas de los mercados hasta que se dé el resultado final, y ahí es donde se va a dar el rally sostenido hacia futuro.

Es muy importante cómo la ONPE y cómo el candidato victorioso se toman el tiempo y la tranquilidad para darle el espacio al perdedor para que reconozca su pérdida. Si el victorioso se adelanta mucho y dice: “Ya gané”, eso podría generar un efecto contrario. Es una situación delicada que el candidato victorioso tiene que manejar de una manera cuidadosa.

-Cambios-

Con todo respeto -y de una manera muy humilde lo digo- Keiko Fujimori cometió un error. Ella empezó esta campaña diciendo que no debía hacerse cambios al modelo. Y probablemente lo que ella quería era defender la Constitución, pero pienso que lo que uno debe defender no es de que no se hagan cambios a la Constitución, sino que el procedimiento para hacer dichos cambios sea el establecido en la carta magna, es decir, tener los 87 votos en dos legislaturas.

Lo que no es aceptable es convocar a una Asamblea Constituyente, que no está escrita en la Constitución, que no está permitida, para cambiar de un “plumazo” todo y hacer una que nos va a llevar a un régimen socialista o comunista.

¿Qué opino? Que sí hay que hacer cambios y el tema fundamental es un tema de eficiencia del Estado, este Estado que no ha llegado. La lectura que tenemos de los resultados es una muy dramática, tenemos a un país dividido en dos, tenemos a las ciudades modernas por un lado que han votado a favor de Keiko Fujimori, y todo el país donde no ha llegado el Estado que ha votado a favor de Pedro Castillo.

-Escenarios-

(En un eventual gobierno de Keiko Fujimori) ella tiene la obligación de llegar a la gente que no votó a su favor, y que hoy está aislada, que no tiene acceso al agua, desagüe, pistas, escuelas, todo por negligencia del Estado. Más allá de lo que han dicho los candidatos, es una responsabilidad enorme que nunca habíamos visto antes.

Si Pedro Castillo fuese el ganador, tiene que apelar a esa economía moderna con la cual él se ha peleado en esta campaña. Él se ha peleado con las grandes empresas mineras, con la gente afortunada económicamente, con los limeños, con los que han tenido éxito. Y esa es la gente que finalmente le va a permitir generar crecimiento, bienestar e inclusión.

Si él no los toma en cuenta, está destinado un poco a ser Venezuela, Cuba, en la que ese modelo socialista no genera bienestar, sino más pobreza. A no ser que eso es lo que él quiera, pero me parece que no va por ahí la cosa. Los mensajes recientes que hemos visto, de sus voceros económicos, han apelado a que ellos sí quieren empresa privada, si quieren respetar a las AFP, etcétera. Ellos van a tener que apelar a ese mundo con le cual se han pelado, y eso significa un cambio radical desde su perspectiva.

-La ruta-

Desde mi perspectiva, hay dos rutas que van en paralelo. Una reforma para la formalización y una reforma de protección social. Las dos obtenían el mismo resultado, que era precisamente la integración de ese mundo -que hoy votó por Pedro Castillo- a una economía moderna. Es un país dividido en dos. Cuando uno ve la pequeña empresa, es poco productiva, en tanto, la gran empresa es muy productiva. Esos mundos tienen que reconciliarse, de la misma manera que se tiene que reconciliar el mundo andino con el mundo limeño.

La forma en que los economistas conocemos para reconciliar eso, pensaría que es una gran reforma de formalización. Lo pongo en otros términos, y lo quisiera poner de manera gráfica, cuando vemos las cifras de los peruanos pobres, hemos visto que la clase media vulnerable pasó a ser pobre. Entonces, ¿solo nos deberíamos preocupar por la pobreza o también de darle sostenibilidad a esa clase media para que no sea vulnerable sino que desarrolle un ingreso permanente y se pueda integrar a las grandes cadenas globales?