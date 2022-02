CEO Family and Money Matters™ Institute

Cuando se habla del legado, se suele pensar que se trata de pasar la empresa a la próxima generación, frecuentemente a través de la planificación de la sucesión de su negocio, y garantizar que la operación siga siendo productiva después de su jubilación. Como mujeres, debemos cambiar el significado de cómo dejar un legado cuando puede no haber una familia, un negocio sólido o un crecimiento estable en la industria. El desafío es definir el legado no por lo que es sino por lo que no es.

Alguna vez te has puesto a pensar en el legado que quisieras dejar. Aquí te comparto tres preguntas para que vayas pensando: ¿Cómo quisieras que tus herederos dispongan de tu patrimonio? ¿Quisieras que lo usen, lo inviertan, lo donen? (sin instrucciones probablemente se gaste) ¿Es posible para ti convertir tu sucesión en un legado en vida?

Para mí, un legado en vida es lo mejor que puedes hacer con tus herederos, ya sean tus hijos, tus sobrinos, algún familiar o una organización que apoyas. En mi caso, mi pasión es la educación financiera y es por eso por lo que he escogido que ese será mi legado, y lo disfruto en vida. Cuando tengo la oportunidad escojo este tema, cuando tengo tiempo o viajo escojo aportar más, cuando tengo algo monetario alimento el fondo.

En el caso de una empresa, debe establecerse una estructura legal de acuerdo con el crecimiento previsto, la industria y los servicios / productos ofrecidos. Además, un plan de sucesión completa siempre debe tener un sucesor en mente. Debes entrenar a esta persona para que tome tu lugar en cualquier momento de tu vida. Otra idea es venderlo a los empleados existentes o la gerencia, o dejar un plan para venderlo a una parte externa. La respuesta se puede determinar considerando el tipo de negocio, la rapidez con que necesitas el efectivo, la madurez del negocio y tu equipo.

Todos los dueños de negocios responsables deben tener pólizas de seguro tales como el seguro de vida. Este seguro debe cubrir muerte súbita, discapacidad, protección de activos e incluir un seguro complementario según sea necesario. En pocas palabras, las pólizas deben garantizar que no se pondrá en riesgo tu negocio en caso de una catástrofe imprevisible. Además, tu negocio debe tener un presupuesto de innovación y un plan estratégico para los próximos tres a cinco años. Esto asegurará que tu negocio sobrevivirá después de una temporada difícil o un período de inestabilidad económica o política. Te recomiendo escoger pequeñas herencias en vida versus acumular sin sentido. Agrega una organización que refleje tu pasión de cómo quisieras mejorar el mundo más allá de la familia, comunícalo y vívelo de una forma sostenible.