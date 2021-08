Economista

El presidente Castillo dio su primer mensaje ante el Congreso de la República el 28 de julio del 2021, y completó la designación de su gabinete dos días después. Si por un lado el mensaje fue percibido como moderado, la conformación del gabinete generó su primera crisis de gobierno. Lo que hizo con una mano el miércoles lo borró con la otra mano el jueves, aunque finalmente corrigió parcialmente su error.

El mensaje estableció claramente las prioridades: la lucha contra la pandemia, salud y reactivación económica. En el caso de la lucha contra el COVID-19 se estableció como meta llegar a fin de año con el 70% de la población vacunada. Respecto a la salud, el objetivo es un sistema unificado, universal y gratuito y terminar con el centralismo. Además, se va a proponer la creación de una comisión Ejecutivo-Legislativo para la creación de un nuevo sistema de protección social, que tenga como objetivo que salud y pensiones sean universales y con cobertura digna. En cuanto a la economía, resultó positivo que el presidente ratificara que los cambios que necesita el modelo económico se realizarán con responsabilidad y respetando la propiedad privada. También resultó positivo que se mantendrá al menos este año una política fiscal expansiva, aumentando la inversión pública, promoviendo el empleo temporal y otorgando un bono de S/ 700 a las familias vulnerables.

Lo que causa preocupación es el deseo de aumentar el rol de las empresas públicas. Así, en el caso del Banco de la Nación, la intención es que pueda brindar todos los servicios bancarios disponibles y competir con la banca privada. Si bien, hay una buena intención de corregir fallas de mercado en el sector financiero, buscando una mayor competencia que genere una reducción en las tasas de interés que son muy elevadas, el instrumento para corregir estas fallas no es utilizar al Banco de la Nación para competir en la prestación de todos los servicios financieros. El Banco de la Nación no tiene la experiencia ni los recursos humanos para competir con la banca privada. Existen otros instrumentos, como fomentar el ingreso de bancos especializados en banca de consumo y créditos a las microempresas; continuar impulsando subastas de liquidez, como en el caso de Reactiva, y eliminar oligopolios legales en el transporte de valores.

Respecto a la bandera política de Perú Libre y otras fuerzas políticas de izquierda de cambiar completamente la Constitución, resultó positivo que el presidente reconociera que la actual Constitución no contempla la figura de una Asamblea Constituyente ni la elaboración de una nueva Constitución; tampoco contempla la atribución del presidente de la República para convocar a un referéndum constituyente. Dicho eso, anunció que presentará ante el Congreso un proyecto de ley para modificar el artículo 206º de la Constitución vigente. Está en manos del Congreso el debate de dicho proyecto de ley.

La crisis sobrevendría en la designación del gabinete de ministros. La primera señal negativa fue la postergación de la juramentación programada para el 28 de julio por la tarde. Se anunció que la juramentación del presidente del Consejo de Ministros sería el 29 de julio y el resto del gabinete el 30 de julio. Se mantuvo en total reserva quién presidiría el Consejo. Al final, la designación recayó en Guido Bellido, una persona cuestionada y denunciada por apología al terrorismo y sin experiencia en políticas públicas. Enseguida se volvió a adelantar la juramentación del resto del gabinete para la noche del 29 de julio a las 8:30 p.m. En la noche, luego de más de tres horas de retraso, el gabinete juró incompleto, sin los ministros de Economía y Finanzas y Justicia. Pedro Francke, el vocero económico del Gobierno y quien había contribuido a darle estabilidad, abandonó el local de la juramentación en silencio.

La pérdida de confianza de los mercados no se hizo esperar. El viernes 30 el dólar superó la barrera de los 4 soles, cerrando en S/ 4.07, un alza de 3.62% en un solo día, pese a una activa intervención del BCRP: se vendió US$ 293 millones en el mercado spot y US$ 400 millones mediante Repos para proveer dólares en dos semanas, además de colocación de swaps cambiarios por S/ 535 millones y CDR por S/ 380 millones. La bolsa de valores se desplomó 5.88%, con varias acciones cayendo dos dígitos y el precio de los bonos soberanos también cayó. Esta pérdida de confianza afecta a todos los peruanos, porque el alza del dólar se traslada, como ya ha venido ocurriendo, a los precios, principalmente a los de los alimentos, la caída de la bolsa afecta a los ahorros de millones de peruanos y la caída de precios de bonos peruanos hará más costoso el endeudamiento para financiar el mayor gasto público.

En la noche, el Gobierno se rectificó parcialmente y acordó con Pedro Francke su juramentación. En pocas semanas, el gabinete en pleno tendrá que ir al Congreso a sustentar las políticas de gobierno y solicitar el voto de confianza de las fuerzas políticas, pero en muy corto tiempo se ha dado cuenta de que el voto de confianza de los mercados también cuenta, y mucho. Ojalá no lo olvide.