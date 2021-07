Universidad del Pacífico

Como sabemos, el proceso de descentralización ha sido un tema que no ha sido tocado en profundidad durante esta campaña política. Y podemos decir que existe un diálogo de sordos. Algunos sostienen que es una de las políticas que más daño nos han hecho por el desorden que se ha generado en el país. Por otro lado, se critica el centralismo que hace que los gobiernos subnacionales sean dependientes de los recursos y decisiones del Gobierno Central. Ninguna de las dos visiones que consideramos simplistas y reduccionistas es cierta. El camino está, como siempre, al medio.

Creemos que dada la realidad del país es imposible volver a recentralizar el país. Ello ocasionaría un nivel de inestabilidad política adicional justo en el momento en el que el país necesita un poco más de predictibilidad. Por otro lado, decir que ahora la mayor parte de los recursos deben manejarse a nivel local y regional sería aún más peligroso cuando estamos con una situación fiscal comprometida luego de lo que la pandemia ha significado y sigue significando desde el punto de vista del gasto y los menores ingresos con los que cuenta el Estado.

Surge la pregunta de qué hacer entonces. Esto significa que debemos hacer una evaluación del proceso que sea lo más rigurosa posible y que los resultados sean difundidos ampliamente y que sean recibidos con madurez por los diversos actores políticos. Como en toda evaluación habrá cosas buenas y aspectos por mejorar. Ello nos marcará una agenda de largo plazo para el proceso. Sin embargo, no tenemos tanto tiempo para esperar lo que esta evaluación nos diga y debemos plantearnos una agenda de corto y mediano plazo que puede ir en el camino correcto.

En primer lugar, debemos trabajar en varios niveles y dejar de pensar que todo lo solucionan las leyes. Debemos empezar por hacer que las leyes se cumplan y se implementen en toda su magnitud. ¿Qué significa eso? En el caso del proceso de descentralización que el nivel central asuma su rol rector. Esto implica que asuma el rol de director de los objetivos del país y que los comunique de manera efectiva al resto de entidades del Estado. A su vez, que tenga esa capacidad de monitoreo, corrección y sanción, en algunos casos. Todo esto está en la legislación vigente y solo se necesita que se ejecute. También falta introducirle más competencia al proceso en el sentido de que los niveles de gobierno compitan entre sí para ver quién es el responsable de brindarle los bienes y servicios a la población. La teoría dice que, a iguales costos, el nivel de gobierno más cercano a la gente debe ser el encargado de la provisión directa a la población. Como se puede apreciar, el centro del problema está en los costos. Si los costos de proveer algo de manera descentralizada son más altos que hacerlo de manera centralizada en alguna materia quizás haya un caso para permitir que un nivel de gobierno más alto se encargue de dicha responsabilidad. No debemos olvidar que la descentralización es un medio y no un fin. El fin último es mejorar el bienestar de la población. Muchas veces nos olvidamos de eso. La cuestión no es más o menos recursos sino recursos bien gastados.

El otro tema importante y sobre el cual se puede actuar de manera inmediata es el recurso humano. Existe información que nos indica que las capacidades y conocimientos son bajos en los servidores públicos y ello ocurre con mayor frecuencia a nivel local y regional. Si queremos atender de manera adecuada a la población debemos capacitar a los que son la cara del Estado ante la población para que se genere un círculo virtuoso que mejore la eficiencia del Estado. A las puertas de este bicentenario que pocos celebran, debemos tener fuerza para seguir adelante en las grandes mejoras que necesita nuestro Estado.