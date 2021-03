Una importante noticia jurídica de los últimos días es la sanción administrativa a dos importantes universidades producto de la supuesta presentación de documentación falsa en un procedimiento de selección. Este hecho es un buen motivo para analizar la pertinencia del procedimiento administrativo sancionador que se tramita en materia de contratación administrativa por el Tribunal de Contrataciones del Estado (en adelante, el Tribunal), conforme lo dispuesto por el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, el TUO).

En el marco del proceso de contratación administrativa los proveedores pueden ser pasibles de cometer infracciones, las mismas que son sancionadas por el Tribunal. La justificación es evitar que se cometan actos dañosos, generando disuasión a través de la sanción administrativa. Así se pretende primero una previsión especial, frente al administrado que comete la infracción; así como una previsión general, respecto del resto de administrados, a fin de que ellos no cometan dichas infracciones, pero enfocándose en la satisfacción de necesidades públicas que es la finalidad de la contratación administrativa, que incluye bienes, servicios y obras.

Ahora bien, en la regulación de lo antes señalado tenemos dos aspectos negativos. Primero, las vulneraciones al debido procedimiento contenidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (en adelante, el Reglamento), y segundo la falta de proporcionalidad de las sanciones que son aplicadas por el Tribunal conforme lo dispuesto por el TUO. Ambas situaciones generarían la invalidez de las sanciones que el Tribunal impone a los proveedores.

-Las vulneraciones al debido procedimiento-

En cuanto a lo primero, la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444, establece un conjunto de regulaciones que pretenden garantizar que el procedimiento administrativo sancionador se tramite de manera eficiente, tutelando el interés general pero también los derechos e intereses de los administrados de tal manera que la decisión tomada por la autoridad administrativa no sea arbitraria. En este punto es preciso recordar que la Ley N° 27444 es una norma que establece garantías mínimas que todos los demás procedimientos deben respetar.

Así, existe una regulación clave que es la separación o distinción de autoridades, que es obligatoria desde la promulgación del Decreto Legislativo N.° 1272. Esta separación implica que la autoridad encargada de la instrucción, es decir, de evaluar los hechos y los medios probatorios que sustentan la decisión debe ser distinta de la autoridad encargada de emitir la sanción. Es decir, en todo procedimiento sancionador debe haber una autoridad instructora y una autoridad sancionadora.

Ello no ocurre en el procedimiento que es materia de análisis. De hecho, el Reglamento no establece disposición alguna sobre el particular, con lo cual podemos afirmar que esa distinción no existe. En algún momento, la secretaría técnica del Tribunal realizaba la labor instructora emitiendo el informe respectivo que luego debía ser evaluado por la Sala respectiva del Tribunal. Pero si lo vemos con cuidado esto es una distinción artificial puesto que la secretaría técnica es el apoyo administrativo del Tribunal, perdiéndose la imparcialidad que esta separación pretende.

Otro elemento clave son los eximentes de responsabilidad, que aparecieron en la Ley N° 27444 como resultado de la reforma del Decreto Legislativo N° 1272, y que eran sobre todo la consecuencia lógica del empleo del principio de causalidad y del concepto de fractura o ruptura del nexo causal en materia sancionadora. Es decir, existen supuestos como el caso fortuito y la fuerza mayor que rompen la relación causa efecto que debe existir entre la acción del agente y la infracción cometida. Dichas eximentes de responsabilidad tampoco están presentes en el procedimiento regulado por el Reglamento.

-El principio de razonabilidad sancionadora-

Según la Ley N° 27444 este principio implica que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción, para lo cual la graduación de la sanción debe efectuarse conforme a determinados criterios establecidos por la norma. Este principio se confunde con el principio de proporcionalidad, que existe desde hace mucho tiempo en el derecho sancionador en general.

Ahora bien, en la normativa contractual existe una infracción especialmente grave que es la presentación de documentación falsa o adulterada, la cual se sanciona con por lo menos treinta y seis (36) meses de inhabilitación, que conforme la norma es la privación, por un periodo determinado, del ejercicio del derecho a participar en procedimientos de selección, así como de participar en procedimientos para implementar o extender la vigencia de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco y en general de contratar con el Estado. Esa es la sanción que se ha aplicado a las universidades antes señaladas.

Acá aparece un cuestionamiento especialmente relevante, que es determinar si la sanción es la apropiada a la infracción cometida teniendo en cuenta la existencia de factores que intervienen en la comisión de esta última. Ello tiene relación con la indebida inexistencia de eximentes de responsabilidad que hemos señalado líneas arriba, pero también con la ausencia de factores atenuantes respecto de esta sanción tan intensa y que perjudica gravemente a las universidades en mención.

En particular, una situación muy común es la presentación de documentación aportada por personal de la persona jurídica que se presenta al procedimiento de selección, como por ejemplo un profesor o profesora de una Universidad. El Tribunal ha sustentado la responsabilidad de la empresa en la naturaleza objetiva de la responsabilidad administrativa en esta materia que se encuentra establecida en el TUO. Sin embargo, este no es un problema de culpabilidad, sino más bien de causalidad, generándose un supuesto de fractura de nexo causal que es el hecho determinante de tercero, puesto que es la persona aportante del documento la que genera la infracción, sin que el proveedor haya tenido conocimiento de la falsedad del documento.

Finalmente, ¿estamos frente a una infracción cometida por las personas jurídicas sancionadas? La respuesta es que sí, puesto que el proveedor debe tener la diligencia necesaria para detectar que está presentando documentación falsa o adulterada aportada por su personal, siendo necesario disuadir dicha falta de diligencia. Sin embargo, estaríamos frente a una modalidad distinta de la infracción establecida por la norma, que por esa razón debería sancionarse de manera diferente, a fin de tutelar tanto el principio de razonabilidad como el de causalidad. Dicha sanción podría constituir por ejemplo una multa, lo cual deberá ser evaluado caso por caso por parte del Tribunal, a fin de generar una sanción que no sea arbitraria.