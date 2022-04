Imagine usted que cuenta con una rentable empresa productora de lapiceros. ¿Su objetivo? Brindar los mejores lapiceros para satisfacer las necesidades de su consumidor: generar valor para el cliente. ¿Cómo lo hace? Con una cadena de valor que tendrá procesos misionales –por ejemplo, el estudio del mercado, la producción de los lapiceros y su distribución- y procesos de soporte que son transversales y sin los cuales la cosa no camina –por ejemplo, finanzas, recursos humanos y abastecimiento de los insumos que requiere–.

Análogamente, el Estado, como un todo, tiene una gran cadena de valor que -se supone- apunta a un objetivo: brindar servicios de calidad a sus ciudadanos para su bienestar y asegurar el cumplimiento de sus derechos. Generar valor para el ciudadano. En esta cadena, como los procesos de soporte, existen los sistemas administrativos, transversales para el funcionamiento de todas las entidades de todos los niveles de gobierno. Uno de estos sistemas es el de la gestión de los recursos humanos, liderado por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), organismo adscrito a la PCM.

Se viene proponiendo que Servir pase a depender del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en lugar de PCM. ¿Acaso los servidores públicos no son trabajadores? ¿Tiene esto sentido?

El objetivo de MTPE es promover el empleo y asegurar que se cumpla la normativa y los derechos de los trabajadores en la actividad privada. Tiene una lógica sectorial y rectoría sobre su materia específica. Su usuario es el trabajador: los trabajadores son los ciudadanos a los que sirve. El objetivo de Servir es la gestión de los recursos humanos de todo el Estado para brindar servicios de calidad a la ciudadanía. Esta gestión debe respetar los derechos del servidor, pero el objetivo final está en la calidad del servicio al ciudadano. Tiene una lógica transversal a toda la cadena del Estado: el usuario es el ciudadano y los servidores del Estado son parte del motor para brindarle valor.

MTPE regula y fiscaliza la relación entre empleadores y empleados pero no gestiona recursos humanos. En el sector público, con más de 2,500 entidades y alrededor de 1.5 millones de servidores, Servir es el rector que elabora y gestiona normas y procedimientos; pone las “reglas de juego” para aspectos como selección, capacitación, evaluación y compensaciones. No se puede reducir el rol de Servir a solo un rol sobre las relaciones laborales servidor-Estado. Su alcance es más amplio y transversal. Por ello, la gestión de los servicios civiles se encuentra normalmente, y en línea con las recomendaciones OCDE, en el centro de gobierno y con la autonomía necesaria. Es con esa lógica que Servir está adscrito a la PCM. Insertarlo en un sector específico significaría un atentado contra la rectoría que ejerce sobre un sistema administrativo.

Tampoco es cuestión de tapar el sol con un dedo. Servir tiene mucho por mejorar, comenzando por la reforma iniciada en 2013 que no ha avanzado a la velocidad esperada. Seguimos teniendo muchos regímenes que conviven y no aseguran aún una carrera civil meritocrática y con derechos para todos. Quizás en parte por eso para muchos es aún difusa la necesidad de defender su institucionalidad o de entenderla. Pero el espacio para mejoras no significa desestimar la necesidad de contar con los mejores cuadros para la gestión pública, a la par de contar con una carrera civil que respete los derechos de nuestros servidores. Lamentablemente, ejemplos de dejar de lado la idoneidad para puestos en el Estado hoy nos sobran y ya estamos pagando las consecuencias.