Secretario General de la ONU

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, hemos escuchado mucho sobre la solidaridad global. Desafortunadamente, las palabras por sí solas no pondrán fin a la pandemia ni frenarán el impacto de la crisis climática. Ahora es el momento de mostrar lo que significa la solidaridad en la práctica. Mientras los Ministros de Finanzas del G20 se reúnen en Venecia, se enfrentan a tres pruebas de solidaridad cruciales: sobre las vacunas, sobre la extensión de un sustento económico al mundo en desarrollo y sobre el clima.

Primero, vacunas. Una brecha mundial de vacunación nos amenaza a todos. Si bien COVID-19 circula entre personas no vacunadas, continúa mutando en variantes que podrían ser más transmisibles, más mortales o ambas. Estamos en una carrera entre vacunas y variantes; si las variantes ganan, la pandemia podría matar a millones de personas más y retrasar la recuperación global durante años.

Pero si bien el 70% de las personas en algunos países desarrollados están vacunadas, esa cifra es inferior al 1 por ciento para los países de bajos ingresos. Solidaridad significa brindar acceso a las vacunas para todos, rápidamente.

Las promesas de dosis y fondos son bienvenidas. Pero seamos realistas. No necesitamos mil millones, sino al menos once mil millones de dosis para vacunar al 70% del mundo y poner fin a esta pandemia. Las donaciones y las buenas intenciones no nos llevarán allí. Esto requiere el mayor esfuerzo de salud pública mundial de la historia.

El G20, respaldado por los principales países productores e instituciones financieras internacionales, debe poner en marcha un plan de vacunación global para llegar a todos, en todas partes, más temprano que tarde.

La segunda prueba de la solidaridad es extender un salvavidas económico a países que se tambalean al borde del incumplimiento de la deuda.

Los países ricos han invertido el equivalente al 28% de su PBI en capear la crisis del COVID-19. En los países de ingresos medios, esta cifra se reduce al 6.5%; en los países menos adelantados, a menos del 2%.

Muchos países en desarrollo se enfrentan ahora a costos abrumadores del servicio de la deuda, en un momento en que sus presupuestos internos se ven estirados y su capacidad para aumentar los impuestos se reduce.

Se prevé que la pandemia aumente el número de personas extremadamente pobres en unos 120 millones en todo el mundo; más de las tres cuartas partes de estos “nuevos pobres” se encuentran en países de ingresos medianos.

Estos países necesitan ayuda para evitar una catástrofe financiera e invertir en una recuperación sólida.

El Fondo Monetario Internacional ha intervenido para asignar US$ 650,000 millones en Derechos Especiales de Giro, la mejor manera de aumentar los fondos disponibles para las economías con problemas de liquidez. Los países más ricos deberían canalizar sus partes no utilizadas de estos fondos a los países de ingresos bajos y medianos. Esa es una medida significativa de solidaridad.

Doy la bienvenida a los pasos que el G20 ya ha tomado, incluida la Iniciativa de suspensión del servicio de la deuda y el Marco común para el tratamiento de la deuda. Pero no son suficientes. El alivio de la deuda debe extenderse a todos los países de ingresos medianos que lo necesiten. Y los prestamistas privados también deben incluirse en la ecuación.

La tercera prueba de solidaridad se refiere al cambio climático. La mayoría de las principales economías se han comprometido a reducir sus emisiones a cero neto para mediados de siglo, de acuerdo con el objetivo de 1.5 grados del Acuerdo de París. Si la COP26 en Glasgow va a ser un punto de inflexión, necesitamos la misma promesa de todos los países del G20 y del mundo en desarrollo.

Pero los países en desarrollo necesitan que se les asegure que su ambición se cumplirá con apoyo financiero y técnico, incluidos US$ 100,000 millones en financiación climática anual que les prometieron los países desarrollados hace más de una década. Esto es completamente razonable. Desde el Caribe hasta el Pacífico, las economías en desarrollo se han visto afectadas por enormes facturas de infraestructura debido a un siglo de emisiones de gases de efecto invernadero en las que no participaron.

La solidaridad comienza con la entrega de los US$ 100,000 millones. Debería extenderse a la asignación del 50% de toda la financiación climática a la adaptación, incluidas viviendas resilientes, carreteras elevadas y sistemas eficientes de alerta temprana que puedan resistir tormentas, sequías y otros fenómenos meteorológicos extremos.

Todos los países han sufrido durante la pandemia. Pero los enfoques nacionalistas de los bienes públicos globales como las vacunas, la sostenibilidad y la acción climática son un camino a la ruina.

En cambio, el G20 puede encaminarnos hacia la recuperación. Los próximos seis meses mostrarán si la solidaridad global se extiende más allá de las palabras a acciones significativas. Al hacer frente a estas tres pruebas críticas con voluntad política y liderazgo basado en principios, los líderes del G20 pueden poner fin a la pandemia, fortalecer los cimientos de la economía global y prevenir una catástrofe climática.