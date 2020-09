Socio Líder de Global Mobility Services - PwC Perú

La pandemia y la consecuente crisis sanitaria han trastocado diversos aspectos de nuestra vida en forma relevante. Hoy se habla de una nueva convivencia, en la que ciertos derechos y actividades sufrieron importantes modificaciones o están sujetos a restricciones severas y que, previsiblemente, se mantendrán por varios meses más, en ciertos casos, por años, y muchas en forma permanente.

Uno de los aspectos más afectados es la posibilidad de transitar libremente. Aun cuando la cuarentena ya no rige en gran parte del país, el riesgo de contagio hace que muchos nos quedemos en nuestras casas. Se hace difícil y riesgoso viajar a otras ciudades y las fronteras se mantienen cerradas. Nadie entra y nadie sale, con excepción de los eventuales vuelos humanitarios o de repatriación. Sin duda, todos nos vemos afectados por estas limitaciones, pero son los extranjeros, aquellos que llegaron al Perú temporalmente, con fines turísticos o de negocios, los que podrían pagar la factura más cara.

Más allá de estar fuera de casa, en un país distinto y lejos de la familia, lo que ya representa una afectación importante, su permanencia en el Perú puede generar un impacto tributario no calculado. En efecto, nuestra Ley del Impuesto a la Renta (LIR) establece que aquellas personas que tengan residencia fiscal en Perú pagarán el IR por las ganancias que obtengan en cualquier parte del mundo (rentas de fuente mundial). Los que no son residentes fiscales en cambio, solo pagarán el IR en nuestro país por aquellas ganancias que se generen por el trabajo o inversión realizados en nuestro territorio (rentas de fuente peruana). Consecuentemente, para los No Residentes Fiscales, las ganancias obtenidas en otros países no pagan impuestos en el Perú.

Si bien las reglas son claras en ese sentido, cambiar la condición de No Residente Fiscal para pasar a ser un Residente Fiscal no es algo muy complicado. Bastará con permanecer en el Perú por más de 183 días dentro de un período de 12 meses. De ocurrir ello, el extranjero pasará a considerarse un Residente Fiscal y, conforme a nuestra ley, a partir del 1 de enero del año siguiente empezará a pagar el IR por todas las ganancias que obtenga, sin perjuicio del país donde se desarrolle el trabajo o se realice la inversión. Es decir, pagará impuesto a la renta en el Perú sobre las rentas de fuente mundial, hasta que el extranjero recupere su residencia fiscal en otro país.

Esta regla hace mucho sentido para aquellos extranjeros que llegan al Perú con ánimo de permanencia. Nuestras normas consideran que un extranjero tiene intención de permanecer en el país si, dentro del período de un año, se queda en nuestro territorio por más de 183 días. Este criterio no es exclusivo del Perú, sino que es empleado en varias jurisdicciones diferentes. Sin embargo, en circunstancias excepcionales como las que vivimos hoy, aplicar esta regla a aquellos extranjeros que permanecen en el Perú no por voluntad propia, sino por el cierre de nuestras fronteras y la poca frecuencia y capacidad de los vuelos humanitarios, no hace mucho sentido y merece ser revisada, más aún si consideramos que nuestros terminales internacionales permanecerán cerrados por varios meses más.

Los gobiernos de otros países ya identificaron el problema y tomaron medidas para evitar estas distorsiones (EEUU, por ejemplo). En nuestro caso, dado que los efectos del cambio de residencia fiscal se darán recién el próximo año, aún estamos a tiempo para revisar la regla comentada y plantear una solución. De no hacerlo, estos extranjeros pagarán una factura para la cual no estaban preparados y cuyo costo no podrán recuperar en el país donde naturalmente deberían pagar sus impuestos.