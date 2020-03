Por: Enrique Castillo

El coronavirus nos ha cambiado la vida ya, y seguramente nos va a cambiar la manera de ver y vivir la vida en adelante. ¿Por cuánto tiempo?, no lo sabemos. Pero hoy, y por las próximas semanas, es el protagonista y el factor decisivo de nuestras acciones.

El coronavirus ha puesto la agenda en el país, y ha obligado al presidente a tomar una medida radical como el aislamiento social, que todos debemos cumplir, no por obligación, sino por convicción y responsabilidad. Es una restricción que va a sensibilizarnos “a la mala”, y va a cambiar varios malos hábitos. Incumplir esta medida es mucho más grave que solo “sacarle la vuelta” a la disposición, es poner en riesgo a quienes más queremos, lo que debería incluirnos.

El estado de emergencia y el aislamiento dictados por el Gobierno son muy acertados y oportunos, y todos debemos apoyarlos, aunque en el desarrollo fino muestran varias debilidades, sobre todo a nivel de la información (que genera dudas e incertidumbre) y la coordinación, dejando ver que están haciendo camino al andar.

Esta medida nos muestra a un presidente que solo reacciona cuando tiene que luchar contra algo o alguien, y que prefiere la gestión en situaciones en las que la emergencia (política o social) le permite tener, sin contrapeso, el control absoluto de los mecanismos e instrumentos de gestión y poder, y el apoyo popular.

¿Quince días es suficiente?, suponemos que si la medida se ha dado por ese plazo es porque los expertos médicos en estos asuntos así lo han determinado. Y dependerá de la población que la restricción sea eficaz. En todo caso, deben ser los expertos, y solo ellos, los que determinen cualquier ratificación o modificación de la medida. Lo cierto es que la pregunta ya está en el ambiente, y harían bien los responsables en poner en su agenda el asunto para ir evaluando un escenario alternativo.

Tres temas son y deben ser la preocupación del Gobierno en este momento. El primero, aparte, por supuesto, de la situación de los portadores en cualquier fase, es la situación a nivel nacional del personal médico y asistencial que está expuesto a grave riesgo por estar en contacto directo con los contagiados y los ambientes en los que se mueven. Su valor y sacrificio deben ser retribuidos con cuidado extremo.

La capacidad, instrumental, y oportunidad, para realizar las pruebas que sean necesarias a nivel nacional, y tener los resultados en el más breve plazo, de manera que nos permitan saber con exactitud y realismo cuántos casos comprobados tenemos día a día, y cuáles son las localidades y grupos humanos en riesgo.

Y la situación económica y social de los grupos de pobreza extrema, poblaciones vulnerables y sector informal. El Gobierno ha ofrecido una ayuda económica –suficiente o insuficiente–, pero aquí lo importante es la oportunidad, lo acertado de la focalización, y la eficacia de los mecanismos para su distribución y atención. Hay que evitar que la necesidad se convierta en desesperación, y esta en caos.

Quedan otros dos temas sobre la mesa. El más cercano, el tema laboral formal, con muchas dudas sin resolver, y muchas situaciones particulares en relación a qué sectores pueden laborar finalmente –aunque sea con restricciones– en este periodo de aislamiento; y cómo se atenderá el tema salarial de los trabajadores que en estos quince días han sido enviados a sus casas.

Y el otro –que no es poca cosa– es el sector educación. La vuelta a clases y la infraestructura de agua y saneamiento en colegios.

Una pregunta que nos ronda la cabeza es: ¿dónde está el sector privado?. En la crisis del fenómeno de El Niño y en otras situaciones, el aporte del sector privado fue fundamental. Hoy, no se les ve. El gobierno es el único actor. Y no se trata solo de lanzar mensajes o spots. De eso hay mucho. ¿El gobierno no los llama o ellos no se acercan?. Es verdad que quince días sin operar o producir es un enorme sacrificio y pérdidas, pero hay muchas formas de apoyar.