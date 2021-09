Socia de auditoría y assurance en Deloitte Perú

El cambio climático es uno de los temas que ha tomado mayor interés a nivel mundial por los efectos en el medio ambiente y por cómo afectará al mundo en general. Esto no es nuevo, ya que la temperatura del planeta ha estado en constante transformación a lo largo de la historia; sin embargo, la novedad está en que el periodo actual de calentamiento está ocurriendo con mayor rapidez que en el pasado y los científicos creen que este, inducido por el ser humano, tiene serias implicaciones para el clima y la vida en el planeta.

Debido a la naturaleza de los negocios, existen algunos sectores como: manufactura, generación de energía eléctrica con carbón y gas, extracción de petróleo, minería, transportación, entre otros, que queman combustibles fósiles y liberan dióxido de carbono (CO2) y metano a la atmósfera; estos gases atrapan el calor y evitan que escape de nuestro planeta. Por ende, las organizaciones también están considerando el tema climático en sus operaciones y cada vez más, los stakeholders (ejemplo: accionistas, reguladores, gobierno, bancos, empleados, sociedad, etc.) tienen más interrogantes sobre los efectos que los asuntos relacionados con el clima podrían tener en los estados financieros.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), que es el marco contable en Perú y en muchos países, para preparar los estados financieros, no contemplan hasta el momento una norma específica relacionada al calentamiento global. No obstante, la Junta de IFRS sí ha expresado comentarios en este sentido a través de sus publicaciones o entrevistas a sus miembros, en donde se indican las expectativas que tienen de las empresas y sus consideraciones sobre los impactos del cambio climático y las decisiones de sus negocios a largo plazo cuando se preparan los estados financieros.

El cambio climático trae consigo, también, riesgos físicos y de transición. Los físicos están asociados con la posible disrupción del comercio global y con trastornos agudos o graduales con impacto a largo plazo, como, por ejemplo, la alteración de los patrones de las lluvias, que puede afectar a las empresas de generación eléctrica que tengan plantas hidroeléctricas. Otro ejemplo puede ser la variabilidad de temperatura en el mar, lo cual puede afectar a las empresas pesqueras y reducir la cuota de pesca en los próximos años.

El calentamiento global puede afectar las instalaciones físicas, operaciones, cadenas de suministro y distribución, empleados y clientes de una empresa. Por tanto, sus impactos pueden originar: reducción de ingresos, aumento de costos operativos, reducción de capacidad de producción, impacto en la fuerza laboral, aumento en los gastos de capital para reducir impactos negativos en el medio ambiente, aumentar pasivos por remediación, entre otros.

Los riesgos de transición surgen de las actividades necesarias para lograr una economía baja en carbono, es decir, cómo los gobiernos y el sector empresarial responden al compromiso de limitar el aumento de la temperatura global. Por otro lado, los riesgos de transición incluyen aspectos: políticos, legales, tecnológicos, de mercado y de reputación. En el caso de los gobiernos, pueden endurecer la regulación, limitar el uso de los recursos naturales o crear nuevos impuestos por emisiones de elementos contaminantes al medio ambiente, así pues, estas acciones pueden reducir la demanda de productos y servicios de las empresas.

En mayor o menor escala, es probable que las contingencias e incertidumbres derivadas tengan un impacto material en los estados financieros de las empresas. Existe una incertidumbre significativa sobre cuánto aumentará la temperatura global, cuál podría ser el impacto de los diferentes escenarios en las empresas y cómo estos factores pueden afectar sus proyecciones de flujo de efectivo. En consecuencia, es necesario que las empresas consideren suposiciones sobre el efecto del cambio climático al preparar las proyecciones de flujo de efectivo y que algunas estimaciones contables puedan ser afectadas, como puede ser: la evaluación del deterioro de activos no financieros, cambios en las vidas útiles de activos, disponibilidad de utilidades futuras para recuperación de activos diferidos, incrementos en provisiones y contingencias que se deriven de multas o penalidades, la evaluación de empresa en marcha, las revelaciones de riesgos financieros, entre otros.

Asimismo, los supuestos que utilice la empresa deben ser coherentes con la estrategia y el modelo comercial establecido, compromisos asumidos con los inversionistas u otras partes interesadas, y los asumidos por los gobiernos de las jurisdicciones en las que operan las empresas. Por ejemplo, el acuerdo de París de 2016, en el cual se estableció como objetivo limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 grados centígrados. La NIC 1 Presentación de estados financieros contiene algunos requisitos generales que podrían ser relevantes al considerar los relacionados con los impactos del calentamiento global. Por ejemplo, el párrafo No. 112 requiere la revelación de información no requerida específicamente por las NIIF y que no se presentan en ninguna otra parte de los estados financieros, pero que es relevante para una comprensión completa de ellos. De la misma manera, el párrafo No. 31, requiere que una empresa considere si alguna información material está faltando en los estados financieros, es decir, se requiere que la empresa revise y considere si está proporcionando las revelaciones adecuadas para que los inversionistas o partes interesadas comprendan el impacto de eventos, transacciones o condiciones en la situación financiera de la empresa y su desempeño financiero.

Si los inversionistas o partes interesadas pudieran esperar razonablemente que los peligros relacionados con el calentamiento global tengan un impacto material en la empresa, y esto influiría cualitativamente en sus decisiones, entonces la gerencia de la empresa debería revelar claramente información sobre las suposiciones sobre el cambio climático que hayan hecho, incluyendo revelaciones sobre la sensibilidad de esos supuestos. Esto puede significar que la revelación se proporciona incluso si los efectos en la empresa solo pueden experimentarse a mediano o largo plazo. De modo que es recomendable que las compañías que particularmente puedan estar más afectadas, ya sea porque con sus actividades liberan directa o indirectamente dióxido de carbono o como consecuencia de dichas liberaciones sus negocios se afectan significativamente, realicen una revisión de las revelaciones que actualmente consideran en los estados financieros y una evaluación de posibles cambios que deban realizar en sus estimaciones contables.