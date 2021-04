Socio Legal - MALCA & Abogados

Recientemente el Tribunal Constitucional publicó las sentencias de Telefónica del Perú y Princeton Dover C.S.P., resolviendo que la Sunat y el Tribunal Fiscal vulneraron el debido procedimiento por dilación en los plazos resolutorios de aproximadamente catorce y dieciocho años; más aún, estando pendiente de resolver las causas principales en el Poder Judicial y el Tribunal Fiscal, respectivamente.

El excesivo tiempo que supera el plazo legal, para obtener una resolución que ponga fin a las contiendas legales, es la otra pandemia que enfrentan los agentes económicos obligados a recurrir a instancias administrativas y/o judiciales a fin de salvaguardar la tutela efectiva de sus derechos. El plazo razonable es una garantía que emana de la Constitución Política y los Convenios Internacionales suscritos por el Perú. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal, en la acusación de sus derechos civil, penal, laboral, tributario o de cualquier otro.

Frente a esta pandemia legal, el arbitraje viene siendo una alternativa de solución de conflictos de los agentes económicos en materia comercial al no obligarse a recurrir a la vía judicial; sin embargo, la Ley de Arbitraje no dispone su aplicación en materia tributaria y confiere exclusiva competencia resolutoria a la Sunat, Tribunal Fiscal y Gobierno Locales; por ello, un tribunal arbitral no tiene competencia en dicha materia.

El Parlamento debería impulsar la Ley del Arbitraje Tributario, como Portugal u otros países que vienen aplicando. Así proponemos que los tribunales arbitrales tengan competencia según determinados umbrales de cuantía en forma expeditiva y técnica, el proceso arbitral podría iniciarse después de notificada la resolución de determinación, evitar interponer la anulación del laudo en la vía judicial pero permitir el acceso al Tribunal Constitucional y establecer una nueva tipificación penal especial en caso existan irregularidades de los árbitros.

Seguir negando el arbitraje tributario, conllevaría, el incremento de la carga procesal, la vulneración de los derechos y la imposibilidad de recaudar los tributos oportunamente en aras del bienestar económico del Estado Peruano.