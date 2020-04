Inversionista de private equity en EEUU, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica. Su especialidad es la inversión de capital para crecimiento.

Para cualquier liberal la idea de un Banco Central intervencionista puede ser indigesta. Sin embargo, en tiempos de coronavirus no se debe ser dogmático. La cadena de pagos es la sangre de la economía, interrumpida, esta caería en un coma terminal. La absoluta prioridad para los gobiernos, sobre todo en las economías emergentes, debe ser evitar por (casi) todos los medios, que la cadena de pagos se interrumpa.

El profesor de economía de UCLA Saki Bigio, resalta la necesidad de “poner dinero en el bolsillo de los consumidores y PYMES” lo más pronto posible. La manera más eficiente es que el BCR lo haga de dos formas: 1- fondee a los bancos con una tasa de interés subsidiada y 2- compre en el mercado abierto portafolios de deuda de tarjeta de créditos a los bancos.

El BCR oportunamente recomendó un paquete de estímulo histórico. Sin embargo, para que este sea eficiente debe ir pronto a los consumidores y PYMES. Esto quiere decir que el dueño de un restaurante hoy cerrado pueda acceder a créditos baratos para pagarle a su proveedor de pescado que le entrego la mercadería hace 30 días. A su vez el proveedor de pescado puede pagarle al transportista, y este a su ayudante. Este es el poder multiplicador que tiene defender la cadena de pagos. Si bien el dueño del restaurante tendrá que endeudarse mas de lo que hubiese deseado, la primera regla de una crisis es sobrevivir la crisis. Por ende, un mayor apalancamiento para las PYMES, a tasas subsidiadas, es preferible que la inevitable quiebra. Esta es la mejor manera que la sangre económica siga fluyendo por todo el sistema.

¿Un tema critico es quién asume el riesgo de repago del crédito? El BCR fondea a los bancos privados para que estos extiendan sus créditos, pero que pasa si el dueño del restaurante mencionado arriba no puede pagar su crédito? Si el BCR asume el riesgo crediticio, los bancos podrían prestar sin riesgo de cartera, pero cobrando jugosas comisiones al otorgar los créditos. Lo ideal seria que el riesgo sea compartido, por ejemplo, que los bancos privados asuman el nivel promedio histórico de malos créditos en este tipo de prestamos, y por encima de este promedio lo asuma el BCR. De igual manera el Central deberá asegurar que la inyección de liquidez resulte en créditos subsidiados y no sirva para que los bancos privados – al tener acceso a capital barato – no bajen sus tasas y simplemente aumenten rentabilidad.

Adicionalmente, los bancos deberían ampliar las líneas de crédito en las tarjetas de crédito. Bigio, propone “una compra en el mercado abierto de portafolio de tarjetas de crédito”. Si el Central adquiere esta cartera los bancos van a tener mas balance para ampliar los créditos en sus tarjetas e inmediatamente aumentar el poder de compra del consumidor. El consumidor será notificado de la ampliación y tendrá otra arma para sobrellevar la crisis. Este mayor poder de compra es una dosis de energía para la economía y protege la cadena de pagos.

Un BCR intervencionista no nos debería asustar tanto como la posibilidad que se corte la cadena de pagos y esto nos empuje al abismo de quiebras de PYMEs generalizadas y una recesión. La cadena de pagos es nuestra última línea de defensa para mantener la esperanza de una difícil pero pronta recuperación post-virus.